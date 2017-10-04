Васильева рассказала о планах по решению проблемы с яслями

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобрнауки намерено задействовать альтернативные способы решения проблемы с нехваткой мест в яслях, в том числе, создавая различные группы присмотра и ухода за детьми, рассказала в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"По яслям работа ведется. Пять регионов у нас, где проблема решена. Я думаю, что будем думать и расширять все альтернативные способы: и группы ухода, и группы присмотра для этого возраста, и может быть, группы выходного дня, как вариант, допустим, субботний. Я думаю, что вариантов будет много", — сказала Васильева.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по демографии предложил решить проблему с нехваткой мест в яслях аналогично реализованной программе строительства детсадов. Позднее замглавы Минобрнауки Ирина Кузнецова сообщала РИА Новости, что ведомство выясняет потребность регионов в ясельных местах.

При этом замминистра образования и науки Татьяна Синюгина ранее сообщила журналистам, что Минобрнауки рассчитало прогнозную потребность регионов РФ в обеспечении детей местами в яслях на 2017-2018 годы и прорабатывает возможные пути решения этой проблемы.