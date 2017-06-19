Путин: нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях

ПУТИН НА СОВЕЩАНИИ ПО ДЕМОГРАФИИ: НУЖНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ МЕСТАМИ В ЯСЛЯХ, КАК ЭТО БЫЛО С ДЕТСКИМИ САДАМИ

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