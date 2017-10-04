В России названы 200 лучших школ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Названы 200 лучших российских школ, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учеников, рейтинг составлен проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
Рейтинг оценивает вклад школы в решение одной из основных задач системы образования — предоставление ученикам возможности получения качественного образования и развития их способностей. Уровень подготовки учащихся измеряется на основе результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), что позволяет обеспечить открытость и прозрачность формирования рейтинга.
Рейтинг по развитию талантов отражает результаты учеников школ на региональных и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Он учитывает не только абсолютное количество победителей и призеров олимпиад в каждой школе, но и число предметов, по которым школьники достигли этих результатов.
"Как правило, молодой человек может осознанно выбрать узкое направление специализации только в вузе. Школа же должна предоставлять ему самые широкие возможности развития и образования по разным направлениям… Если в школе есть победители олимпиад по различным направлениям, это говорит в ее пользу гораздо больше, чем концентрация большого количества победителей по одному направлению", — рассказал РИА Новости директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.
Ященко также отметил, что за год, прошедший с предыдущего исследования, выросли результаты регионов на Всероссийской олимпиаде школьников.