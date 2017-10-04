В России названы 200 лучших школ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Названы 200 лучших российских школ, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учеников, рейтинг составлен проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Рейтинг оценивает вклад школы в решение одной из основных задач системы образования — предоставление ученикам возможности получения качественного образования и развития их способностей. Уровень подготовки учащихся измеряется на основе результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), что позволяет обеспечить открытость и прозрачность формирования рейтинга.

Рейтинг по развитию талантов отражает результаты учеников школ на региональных и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Он учитывает не только абсолютное количество победителей и призеров олимпиад в каждой школе, но и число предметов, по которым школьники достигли этих результатов.

"Как правило, молодой человек может осознанно выбрать узкое направление специализации только в вузе. Школа же должна предоставлять ему самые широкие возможности развития и образования по разным направлениям… Если в школе есть победители олимпиад по различным направлениям, это говорит в ее пользу гораздо больше, чем концентрация большого количества победителей по одному направлению", — рассказал РИА Новости директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.

В качестве примера эксперт привел три школы, лидирующие в рейтинге: Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербурга, Республиканский лицей для одаренных детей из Мордовии и школу №179 Москвы. Он отметил, что они "знамениты своими результатами по математике, физике и информатике, но имеют победителей и призеров в самых разных областях от экономики до литературы, искусства и иностранных языков".

Ященко также отметил, что за год, прошедший с предыдущего исследования, выросли результаты регионов на Всероссийской олимпиаде школьников.

"Как правило, рост олимпиадных результатов — это не только заслуга коллектива конкретной школы, но и внимание всего региона к этой работе. В этом смысле абсолютно закономерно, что в число лидеров рейтинга по развитию талантов наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошли и другие регионы, где этому уделяют большое внимание. Это республика Татарстан, Московская область, Тамбовская область, Новосибирская, Челябинская и республика Мордовия", — заключил эксперт.