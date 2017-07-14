В Ивановской области до конца года откроют два новых центра гемодиализа

ИВАНОВО, 14 июл — РИА Новости. Два новых центра гемодиализа в дополнение к действующим двум планируют открыть в Ивановской области до конца года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Работающие в настоящее время в Иванове и Кинешме два центра гемодиализа обеспечивают возможность проведения процедуры заместительной почечной терапии для 258 пациентов. Центры созданы в рамках государственно-частного партнерства и реализации долгосрочного инвестиционного проекта по развитию нефрологической службы в регионе. Центры оснащены 43 аппаратами "искусственная почка", — сказал собеседник агентства.

Работа медучреждений организована в три смены, очередь на процедуру гемодиализа отсутствует. "Мощности центров гемодиализа, которыми мы на сегодняшний день располагаем, хоть и имеют небольшой запас, но постепенно подходят к своему пределу. И сейчас мы рассматриваем вопрос об открытии в областном центре новых пунктов гемодиализа уже до конца этого года. Нет сомнений, что все больные, у которых будет появляться потребность в таком виде лечения, будут им обеспечены", — сказал губернатор Ивановской области Павел Коньков, посетивший центр гемодиализа в Иванове.

Доставка пациентов из муниципальных образований в гемодиализные центры в Иванове и Кинешме осуществляется санитарным транспортом медицинских учреждений. Также пациентам предусмотрена компенсация оплаты проезда. На эти цели в областном бюджете предусмотрены более 900 тысяч рублей ежегодно.

Пациенты также в необходимом объеме обеспечены лекарственными препаратами. Поставка медикаментов для лечения хронической почечной недостаточности осуществляется в рамках программы обеспечения населения лекарственными препаратами. В настоящее время в соответствии с заявками медорганизаций закуплены медикаменты на сумму 23,7 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь