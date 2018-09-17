Волонтеры Победы принимают участие в форуме "Каспий-2018"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С 14 по 17 сентября в Дагестане волонтеры Победы из Северо-Кавказского федерального округа и других регионов России принимают участие в работе международного молодежного образовательного форума "Каспий-2018", говорится в сообщении на портале движения "Волонтеры Победы".

В рамках форума руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова предложила руководству региона в следующем году провести на территории Дагестана форум, посвященный одному из новых проектов движения "Моя история". Суть проекта заключается в привлечении волонтеров к помощи в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа.

Участники форума проходят образовательную программу, которая включает фасилитацию, agile-проектирование, мастер-классы и упражнения на командообразование, мотивацию, коммуникацию, решение нестандартных задач.

Международный молодежный образовательный форум "Каспий-2018" проходит в Республике Дагестан с 14 по 17 сентября. В нем принимают участие 250 человек из 28 регионов России и пяти иностранных государств ‒ Азербайджана, Египта, Казахстана, Туркменистана и Республики Молдова.