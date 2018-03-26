"Веселый коридор" присоединился к Союзу волонтерских организаций и движений

Веселый коридор присоединился к Союзу волонтерских организаций и движений

Веселый коридор присоединился к Союзу волонтерских организаций и движений

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Московский проект художников-волонтеров "Веселый коридор" присоединился к Союзу волонтерских организаций и движений (СВОД), сообщается на сайте союза.

Объединение позволит сделать культурное волонтерство в Москве более масштабным и облегчит привлечение благотворительных ресурсов для развития движения волонтеров-художников.

В рамках проекта "Веселый коридор" добровольцы-художники с помощью кистей и ярких красок превращают скучные однотонные стены детских медицинских и социальных учреждений Москвы в самые настоящие произведения искусства.

При разработке эскизов волонтеры учитывают рекомендации клинических психологов и пожелания сотрудников больницы.

За время существования "Веселого коридора" было расписано 12 отделений Морозовской ДГКБ, три отделения детской больницы им. З.А.Башляевой, три отделения в Научно-практическом центре детской психоневрологии.