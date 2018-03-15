Определены региональные операторы конкурса "Доброволец России"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На конкурсе "Доброволец России" региональными операторами было выбрано восемь компаний — по одной на каждый федеральный округ, сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров.

В итоговый список вошли:

— государственное автономное учреждение "Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив" (ПФО, Республика Башкортостан);

— государственное автономное учреждение Архангельской области "Молодежный центр" (СЗФО, Архангельская область);

— автономная некоммерческая организация "Ресурсный центр поддержки добровольчества "Добровольцы Кавказа" (СКФО, РСО — Алания);

— ресурсный центр поддержки добровольчества КГАУ ЦМИ "Форум" (СФО, Красноярский край);

— свердловская региональная общественная организация "Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" (УРФО, Свердловская область);

— ресурсный координационный центр добровольческий инициатив ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С.Тургенева" (ЦФО, Орловская область);

— государственное казенное учреждение Краснодарского края "Центр молодежных инициатив" (ЮФО, Краснодарский край);

— автономная некоммерческая организация "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" (ДВФО, Приморский край).

На форуме "Россия — страна возможностей" прошла церемония награждения победителей конкурсного отбора.

Организации-операторы получат ресурсную поддержку в размере 600 тысяч рублей и будут задействованы в конкурсе для поиска уникальных проектов и их регистрации, сопровождения проектов, привлечения партнеров, организации региональных этапов и информационной кампании.

Всероссийский конкурс "Доброволец России — 2018" — ключевое событие в сфере добровольчества, направленное на формирование культуры волонтерства в России.