"Копаю я божественно!": как москвичка открыла в себе эковолонтера

«Копаю я божественно!»: как москвичка открыла в себе эковолонтера

«Копаю я божественно!»: как москвичка открыла в себе эковолонтера

Волонтерство продолжает набирать популярность, но многие до сих пор не представляют, что это такое: что нужно делать, как туда попасть и каковы преимущества всей этой затеи. Корреспондент РИА Новости пообщался с эковолонтером и узнал, зачем менять каменные джунгли на Алтайские горы, почему нельзя покупать обратный билет и из-за чего в волонтеры не берут эгоистов.

Абсолютный дзен

Кристина Максутова живет и работает в Москве. Дом, метро, работа — офис, 5/2, экономист. Но есть у нее одно увлечение, о котором она предпочитает не рассказывать коллегам: летом Кристина закидывает рюкзак за плечи и вырывается из каменных джунглей навстречу приключениям — забирается в самые удаленные и укромные уголки необъятной страны, чтобы, как она сама говорит, сделать что-то полезное, а заодно набраться новых впечатлений. Такой отпуск — не отпуск: физическая нагрузка, но абсолютный дзен.

"Огромный мегаполис, много ненужной информации, ценностей, идеалов, а ведь есть более глобальные вещи. Мы заморачиваемся очень много о всяких мелочах ненужных, как плюшкины, навешиваем их на себя", — объясняет Кристина.

Совет волонтера. Выбирайте волонтерский проект, если хотите побывать в необычном месте, найти друзей из разных уголков России, а душа требует большего, чем просто насладиться красивым пейзажем.

Волонтеры спешат на помощь

Для Кристины волонтерские проекты стали большим открытием.

"Я никогда не путешествовала в диких местах, не ходила в походы с палатками или что-то в этом роде. У меня была обычная офисная работа, городская жизнь. Потом меня занесло в дикую природу, самую что ни на есть, для меня все это было в диковинку, начиная с пейзажа. Ты приезжаешь в какое-то место, и тебе кажется, что это просто что-то нарисованное: тебя обманули, висит хромакей, и это все ненастоящее. А на самом деле — настоящее, и вот это все в нашей стране, эти горы, реки", — рассказывает Кристина.

По ее словам, в рядах волонтеров оказываются не те, кто хочет просто сбежать от городской суеты. Побег добровольца всегда венчает благая цель — сделать что-то полезное.

"Я считаю, что самое полезное, что я сделала в жизни, — это убрала мусор на Белухе. Вся эта работа, которой я занимаюсь каждый день, — ну работа и работа, ни тепло, ни холодно, а это [уборка мусора в заповедниках] действительно нужное занятие", — уверена Кристина.

При этом такое отношение к жизни понятно далеко не всем, и это нормально. Не каждый может променять комфорт на красивые пейзажи, любоваться которыми придется в трудных бытовых условиях.

"Я понимаю, что это не для всех, не все могут это понять и представить, что можно жить без душа и мыться в речке", — говорит Кристина.

А ведь еще волонтеры не только убирают мусор, но занимаются и научной работой — например, собирают насекомых, копают червей, изучают рыб, ищут исторические артефакты, окольцовывают птиц. Многие знакомые Кристины пытаются разобраться, что же так тянет волонтеров в дикие условия.

"Спрашивают, зачем я еду в Сибирь копать червей, если можно копать их на своей даче. Если не видно разницы, зачем ехать столько километров?" — рассказывает Кристина.

Но для кого-то комфорт города совсем не комфорт: компьютерная мышка становится слишком тяжелой, а вот лопата — в самый раз, и добровольцы учатся радоваться мелочам.

"Постоянно возникал вопрос, что я здесь делаю и зачем, но при этом уйти никогда не хотелось. Ты идешь, тебя поливает дождик, потом жара, потом тебя засыпает градом, а ты все идешь, тащишься в какую-то гору, где надо копать червей, а потом ты доходишь до горы и ты счастлив: ух ты, мне надо копать червей!", — рассказывает Кристина.

© Константин Хилько Не каждый может променять комфорт на красивые пейзажи, любоваться которыми придется в трудных бытовых условиях © Константин Хилько Не каждый может променять комфорт на красивые пейзажи, любоваться которыми придется в трудных бытовых условиях

Она признается, что многие ее взгляды тоже поменялись благодаря волонтерству: стала строже относиться к выброшенному мимо урны мусору и бережнее — к природе.

"После того, как я провела восемь часов в выгребной яме на Белухе, я просто готова была рвать на куски людей, которые кидают фантики, вот честно! Очень сильно раздражает, что люди мусорят на природе. Бывали случаи, что я на Белухе людям высказывала, они быстренько начинали собирать свой мусор и давали мне шоколадки. Видимо, не знаю, я так жутко выглядела или они так хотели извиниться", — вспоминает Кристина.

Совет волонтера. Осторожно относиться к "прогулочкам" — когда в заповеднике предлагают пойти посмотреть местные красоты.

""Поехали посмотрим фотоловушку! А вы прогуляетесь обратно, тут недалеко", — сказали в заповеднике. Посидели, полюбовались, потом нам дали мешок: "Ребята, вы все равно идете, соберете мусор? Туристы бутылки разбросали". Там была высоченная трава в человеческий рост, искали бутылки, выгребали их и несли", — рассказывает Кристина.

Научиться чему-то новому

Помимо тяжелых бытовых условий, определенные трудности может вызвать и работа: как правило, это хозяйственная деятельность, но такая, которую в домашних условиях не встретишь, например строительство или починка экотроп.

Кристина утверждает, что все навыки с легкостью можно получить прямо на месте.

"Копаю я божественно! Месяц была в археологической экспедиции, потом поехала строить экотропу — я такие бортики наделала, что всем понравилось", — шутит Кристина.

Кроме непосредственно практических навыков, можно прокачаться и в других сферах — часто заповедники реализуют образовательные программы, да и пребывание в обществе ученых тоже не проходит бесследно.

© Константин Хилько Часто работа волонтера — хозяйственная деятельность, которую в домашних условиях не встретишь, например строительство или починка экотроп © Константин Хилько Часто работа волонтера — хозяйственная деятельность, которую в домашних условиях не встретишь, например строительство или починка экотроп

"Ты на месте с археологами, людьми, которые столько знают, на месте всю историю видишь, [или] по биологии в отделе науки узнала, как проводятся исследования и опыты", — рассказывает Кристина.

Совет волонтера. Добровольцу нельзя быть эгоистом. Человеку, ориентированному в первую очередь на себя, будет тяжело и в коллективе, и выполнять работу.

"Ты едешь, значит, ты понимаешь, что будешь тратить время и силы просто так. И тебе нужно жить в обществе разных людей — разного возраста, интересов", — говорит Кристина.

Скованные одной целью

Люди в волонтерские проекты попадают действительно очень разные, но всех объединяет общая идея бескорыстной помощи.

"Можно встретить людей любого возраста, из абсолютно разных сфер, начиная от тех, кто более-менее связан по специальности — биологов, экологов. Бывает, что люди работают экологами в других заповедниках и приезжают на волонтерские проекты в качестве обмена опытом, это очень распространено", — рассказывает Кристина.

По ее словам, многие волонтеры едут проверить себя, кому-то просто интересно, а кто-то попадает совершенно случайно: увидел объявление и решил ехать. При этом в выборе, пусть даже и спонтанном, разочаровываться не приходится.

"Я еще не видела ни одного человека, который приехал, сказал: "Какой кошмар — у вас туалет на улице!", собрал вещи и уехал", — рассказывает Кристина.

Волонтерство заразительно, уверена она.

"Нужно полоть огород, приехали туристы, им стало любопытно, почему люди сидят и ковыряются в огороде, сработал эффект Тома Сойера — пришли, начали расспрашивать. Мы рассказали про проект, про особые растения — в общем, через пять минут эти туристы отобрали у меня лопату и начали копать и вырывать сорняки. Нужно быть осторожнее", — советует Кристина.

© Константин Хилько Всех волонтеров объединяет общая идея бескорыстной помощи © Константин Хилько Всех волонтеров объединяет общая идея бескорыстной помощи

У девушки после поездки осталось много друзей по всей стране. Из-за отдаленности не со всеми получается встречаться, но у волонтеров есть добрая традиция посылать друг другу приветы — красочные почтовые открытки из новых путешествий, мол, здорово было бы сейчас здесь с тобой оказаться.

"Вы помогаете друг другу, если видите, что кому-то нужна помощь, где-то нужно подать руку, где-то кому-то дать "Терафлю", вы становитесь внимательнее, добрее, позитивнее", — утверждает Кристина.

Совет волонтера. Не покупайте обратный билет. Если у вас свободное лето, то билет в город может оказаться невостребованным.

"Ты приезжаешь, знакомишься с людьми, они знают о другом проекте — вы кооперируетесь и едете дальше. У меня так было: мы из "Ергаки" уехали на Белуху. Есть заповедники, готовые встретить волонтеров в любое время, можешь заехать в соседний заповедник", — рассказывает Кристина.

Волонтерство на любой вкус

Понятно, что волонтерские проекты отличаются по направлениям. Но даже в экодобровольчестве, работе в заповедниках есть разные бытовые нюансы.

Кристина рассказывает, что в одном из проектов волонтеры жили почти как в санатории — в домиках со всеми удобствами. Куда-то надо брать палатки, стационарного жилья нет, но, как правило, добровольцев снабжают питанием — традиционными походными крупой, тушенкой и сгущенкой.

По волонтерским программам можно отправиться в любую точку мира, но Кристина говорит, что уезжать не собирается — "хочу помогать у себя".

Обычно волонтеры сами добираются до крупного города, а трансфер оттуда уже организует заповедник.

Чаще всего на месте требуется помощь в хозяйственных работах, то есть, как правило, физический труд. Из-за этого, а также тяжелых бытовых условий, заповедники предпочитают видеть в качестве волонтеров мужчин.

© Константин Хилько Чаще всего на месте требуется, как правило, физический труд © Константин Хилько Чаще всего на месте требуется, как правило, физический труд

"Я боялась, что меня никуда не возьмут, потому что девочка, а везде хотят видеть мальчиков. Это просто ужасная тема, потому что очень хочется побывать в каких-то отдаленных регионах. Например, у РГО есть проект "Гогланд", и туда берут строго только мальчиков, и это очень обидно. Они разгребают мусор — не весь мусор представляет из себя какие-то огромные тяжелые вещи, кроме того, всегда нужно организовывать быт, готовить, в конце концов. Пусть хотя бы две-три девочки, но в команде", — говорит Кристина.

Тем не менее, в добровольцы девушки попадают, хоть и с бо́льшими сложностями, чем парни.

"Я не встретила ни одной девочки, которая справлялась с чем-то хуже мальчиков, это все предубеждения. Девочки, которые ездят по волонтерским проектам, очень мотивированные монстры, которые могут разворотить кирпичную стену, вскопать огород и таскать что ни попадя", — рассказывает Кристина.

Эковолонтер со стажем делится опытом: задачи добровольца могут быть разнообразными, и надо готовиться ко всему. "Заранее оговаривается, но часто называется "хозяйственные работы", а они могут быть разными — ехала на хозяйственные работы, а копала червей", — смеется Кристина.

Совет волонтера. Перед выбором нужно внимательно читать условия, потому что у некоторых заповедников и природные парков есть неплохое финансирование и хорошая инфраструктура, а другие сразу предупреждают о бытовых и рабочих сложностях.

Здесь может помочь сотрудничество с волонтерскими центрами. Например, центр "Бурундук" помогает подобрать проект, ориентируясь на потребности и способности добровольца. Кристина отмечает, что попасть в проект через центр тоже проще — его рекомендация много значит.

Беседовала Алина Семенова

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