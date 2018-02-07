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Социальный навигатор
Год волонтера

"Высунь нос из норы!" Как "бурундуки" спасают природу

17:0307.02.2018
(обновлено: 18:38 07.02.2018)
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© Архив Волонтерского центра "Бурундук"Волонтер спешит на помощь: как добровольцы центра Бурундук спасают природуВолонтер спешит на помощь: как добровольцы центра Бурундук спасают природу
© Архив Волонтерского центра "Бурундук"

"Высунь нос из норы!" — лозунг волонтерского центра "Бурундук" без обиняков предлагает покинуть зону комфорта и стать эковолонтером: чипы и дейлы, которым не чужда любовь к приключениям и кочевническому образу жизни, могут заполнить анкету, закинуть на плечи рюкзак и отправиться в тематические лагеря спасать природу, получая новый и очень разный опыт. О том, как путешествовать по уникальным местам с пользой для экологии, корреспондент РИА Новости узнал у представителей волонтерского центра.

Алина Семенова, специально для проекта "Социальный навигатор". 

Волонтерский центр "Бурундук" — проект эколого-просветительского центра "Заповедники".

Схема сотрудничества с "Бурундуком" проста: волонтер находит подходящую программу, заполняет анкету, проходит отбор и отправляется в лагерь.

"Бурундук обитает практически везде в России, это маленькое юркое животное, везде все может успеть, делает что-то постоянно, как волонтер. А еще — ассоциация с Чипом и Дейлом, волонтеры всегда спешат на помощь и готовы всем везде помочь", — говорит руководитель центра Виктория Косматова.

Спасти природу

Проект организует поездки по международным направлениям и внутри России. Заповедное волонтерство сосредоточено на помощи природе, самый распространенный вариант: команда добровольцев приезжает в заповедник и помогает его сотрудникам в хозяйственных работах — создании или ремонте экотроп, очистке территории.

© Архив Волонтерского центра "Бурундук"Схема сотрудничества с "Бурундуком" проста: волонтер находит подходящую программу, проходит отбор и отправляется в лагерь
© Архив Волонтерского центра "Бурундук"
Схема сотрудничества с "Бурундуком" проста: волонтер находит подходящую программу, проходит отбор и отправляется в лагерь
Есть и научные направления — добровольцы могут помочь с подсчетом птиц и зверей. Часто нужны волонтеры, которые, например, способны сделать дизайн информационных стендов для экотроп или улучшить сайт заповедника. Большой спрос в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на фотографов — профессиональные снимки дикой природы нужны всегда.

Волонтерам приходится не просто помогать природе, улучшать территорию заповедника, но и устранять последствия небрежного человеческого вмешательства.

"Заповедники чаще всего набирают на такие работы, на которые им самим не хватает времени или нужно много людей. Например, если все сотрудники отправятся стирать надписи с камней, оставленные туристами, то работа в заповеднике встанет", — объясняет Виктория.
В центре "Бурундук" два подразделения: одно занимается индивидуальным волонтерством, второе — корпоративным.

"Мы поможем вам сплотиться, а вы сделаете полезное для природы", — резюмирует Виктория.

Более востребовано, конечно, индивидуальное волонтерство. Оно бывает долгосрочным (от 6 до 18 месяцев), среднесрочным (от 3 месяцев до полугода) и краткосрочным (от нескольких недель до месяца). В России это чаще всего двухнедельная поездка, но некоторые волонтеры, завершив один проект, тут же переключаются на другой.

"У нас есть один волонтер — профессиональный фотограф, он составляет волонтерские программы так, что лет пять уже путешествует по миру — живет, работает, изучает культуру, фотографирует, делает выставки, придумывает перформансы. Многие подбирают так проекты", — рассказывает второй руководитель центра "Бурундук" Юлия Верещак.

Стать волонтером

Для того чтобы стать одним из "бурундуков", достаточно зайти на официальный сайт, выбрать место (страну, регион) и время волонтерства, а также то, чем хочется заниматься. Центр ориентируется на эколагеря, но есть программы с социальной работой, организацией фестивалей и многое другое.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
В России эковолонтерство также делится на экспедиции и стационарные лагеря. В первом случае добровольцы идут по тропе и одновременно что-то делают — убирают или чинят. Стационарные лагеря предполагают постоянное жилье — дома или палаточные городки, куда волонтеры возвращаются после работ.

Возрастной ценз достаточно свободный — в волонтеры берут от 16 лет, верхнего порога нет — главное, как говорят в центре, иметь мотивацию и чувствовать в себе силы ее реализовать.

К слову, именно мотивация считается главным критерием при отборе в команду волонтеров.

"Мы разговариваем с каждым волонтером, чтобы понять, зачем человек туда едет — полежать на солнышке или сделать что-то полезное, а потом уже насладиться природой", — рассказывает Виктория Косматова.

Разрушить стереотипы

И если возраст волонтерству не помеха, то гендерный фактор все же есть: для работы в суровых условиях и в проекты, где требуется физическая сила, чаще набирают мужчин, хотя, как уверяют в центре, заявок всегда больше от девушек.

"Бывали случаи, девушки пробивались, показывали, что они тоже могут", — говорит Виктория.

Один такой случай сотрудники центра вспоминают с улыбкой до сих пор.

"Заповедник Кроноцкий на Камчатке — там проект, где нужно идти 121 километр по тропам, с тяжелыми рюкзаками, заброс еды вертолетами, — спартанские условия. Приезжают шесть инструкторов по туризму — красавцы, потрясающие кандидаты. В заповеднике говорят: берем, и тут появляется девочка: "Меня, меня возьмите, я тоже очень хочу!" Заповедник отказывал: нужны только мужчины — с рюкзаками, по тайге, медведи — все что угодно! Девушка настаивала: "Возьмите, я не буду ныть". Берут девочку, уезжают, проходит месяц — там минимум 30 дней лагеря. Парни возвращаются: "Чтобы мы еще раз в такой проект, это так тяжело, так страшно!" А девушка единственная, кто загорелся: "Было круто, мы туда ходили, мы там были!" Причем она таскала рюкзаки наравне со всеми, работала наравне со всеми. Девочка абсолютно была неподготовленная, сейчас она — инспектор в Кроноцком заповеднике, а тогда просто из Москвы туда прилетела", — рассказывает Юлия.

© Архив Волонтерского центра "Бурундук"Тот самый суровый поход, в который девушкам "нельзя"
© Архив Волонтерского центра "Бурундук"
Тот самый суровый поход, в который девушкам "нельзя"
Впрочем, отмечают в центре, если особо суровых условий нет, то при формировании команды стараются сохранить гендерный баланс.

Найти отличия

В российских заповедных лагерях ценится умение волонтеров оказывать первую помощь, но "Бурундук" обещает, что этому в центре научат. А вот в международные лагеря не попасть без знания английского языка или языка принимающей страны.

Разница между внутренними и международными программами налицо.

© РИА Новости / Александра АгранатПрезентация волонтерского центра "Бурундук" на фестивале "Первозданная Россия"
© РИА Новости / Александра Агранат
Презентация волонтерского центра "Бурундук" на фестивале "Первозданная Россия"
"В России это чаще всего студенты, молодежь. В международных лагерях — люди за 45, могут себе позволить по деньгам и времени отправиться куда-то и заняться полезным делом даром", — говорит Виктория.

Волонтерство внутри России менее затратно — добровольцу нужно только оплатить дорогу, хотя бывает, что заповедник выигрывает грант и может позволить себе привезти волонтера. Размещение и питание, как правило, за счет ООПТ, но иногда требуется заплатить минимальный взнос за еду.

Навести мосты

Центр начал свою работу в 2002 году, чтобы помочь заповедникам найти добровольных помощников и запустить волонтерство на особо охраняемых природных территориях — тогда эта сфера была совсем не так развита и популярна, как сегодня.

Организация — своеобразный мостик между заповедниками и волонтерами: первым помогает найти подходящих помощников, а вторым открывает интересные возможности для реализации добровольческого порыва. Для этого центр опрашивает волонтеров: какую территорию они хотели бы посетить и что полезного они могли бы там сделать. Параллельно идет работа с заповедниками: "Бурундук" выясняет, нужны ли ООПТ волонтеры и для каких работ.

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Год волонтера
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ну, что сказать: молодцы волонтеры, бог им в помощь.
17:48
07.02.2018
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