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Образование

Рособрнадзор: школы надо объективно оценивать, а не наказывать за неудачи

(обновлено: 11:35 28.08.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей КравцовРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Нужно отказаться от практики наказания за низкие образовательные результаты, внедряя широкий комплекс мероприятий по помощи школам, ожидается более активное участие участия самих школ в анализе результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

"Мы ожидаем более активного участия самих школ в анализе результатов ВПР, их использования для совершенствования образовательного процесса, повышения уровня объективности результатов. Очень важно, чтобы в рамках ВПР расширялась практика совместной работы учителей по проведению работ и оцениванию выполненных учениками заданий, по совместному обсуждению результатов, поиску способов устранения выявленных проблем в подготовке учеников", — сказал Кравцов.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Россобрнадзора
Кравцов предложил создать международный совет по качеству образования
По его словам нужно отказаться от практики наказания за низкие образовательные результаты, внедряя широкий комплекс мероприятий по помощи школам.

"Это может быть и методическая помощь, и организационная, и много других направлений работы. Кроме того, надо вести диалог с обществом по данному вопросу, акцентируя внимание на важности объективной оценки качества образования", — отметил глава Рособрнадзора.

Кравцов также подчеркнул, что в этом году произойдет изменение в ВПР — это добавление сразу двух параллелей: в 2019 году ВПР будет проводиться дополнительно в 7 и 8 классах.

"Пока в добровольном режиме. Мы ожидаем, что число участников проверочных работ увеличится примерно до семи миллионов (в 2018 году ВПР написали около пяти миллионов школьников)", — заключил Кравцов.

Ученик у доски. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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ВПР станут обязательными для школьников 7 и 8 классов к 2020 году
ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

Ранее стало известно, что порядка трех тысяч школ показали необъективные результаты по ВПР, из них 850 показали такие результаты второй год подряд. При анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать о том, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 12.00 мск.

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