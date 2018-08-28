Рособрнадзор: школы надо объективно оценивать, а не наказывать за неудачи

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Нужно отказаться от практики наказания за низкие образовательные результаты, внедряя широкий комплекс мероприятий по помощи школам, ожидается более активное участие участия самих школ в анализе результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
"Мы ожидаем более активного участия самих школ в анализе результатов ВПР, их использования для совершенствования образовательного процесса, повышения уровня объективности результатов. Очень важно, чтобы в рамках ВПР расширялась практика совместной работы учителей по проведению работ и оцениванию выполненных учениками заданий, по совместному обсуждению результатов, поиску способов устранения выявленных проблем в подготовке учеников", — сказал Кравцов.
"Это может быть и методическая помощь, и организационная, и много других направлений работы. Кроме того, надо вести диалог с обществом по данному вопросу, акцентируя внимание на важности объективной оценки качества образования", — отметил глава Рособрнадзора.
Кравцов также подчеркнул, что в этом году произойдет изменение в ВПР — это добавление сразу двух параллелей: в 2019 году ВПР будет проводиться дополнительно в 7 и 8 классах.
"Пока в добровольном режиме. Мы ожидаем, что число участников проверочных работ увеличится примерно до семи миллионов (в 2018 году ВПР написали около пяти миллионов школьников)", — заключил Кравцов.
Ранее стало известно, что порядка трех тысяч школ показали необъективные результаты по ВПР, из них 850 показали такие результаты второй год подряд. При анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать о том, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 12.00 мск.