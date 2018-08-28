Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов: система ЕГЭ продолжит эволюционировать

О том, что ждет школьников в новом учебном году, какие изменения произойдут в ЕГЭ и ОГЭ, что будет со школами, которые необъективно проводят всероссийские проверочные работы, и как изменится система государственной аккредитации вузов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

— Наше интервью проходит в преддверии нового учебного года. Что вы пожелаете первоклассникам, которые сядут за парты впервые, и выпускникам этого года?

— Прежде всего я хочу поздравить всех школьников и учителей с приближающимся Днем знаний! Первоклассникам пожелать, чтобы годы, проведенные в школе, были наполнены увлекательными и интересными открытиями, общением с друзьями и талантливыми педагогами. Чтобы любовь к учебе и знаниям они пронесли затем через всю жизнь. А выпускникам с пользой провести этот год, успешно сдать ЕГЭ, поступить в выбранные вузы и реализовать все своим мечты и планы.

— Какие изменения ждут выпускников в новом учебном году в ЕГЭ и ОГЭ? © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года

— Существенных изменений в процедуре и содержании экзаменов в этом году не будет. Наиболее значительное изменение — введение с 2019 года итогового собеседования по русскому языку. Оно станет дополнительным условием допуска обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации. Также в 2019 году впервые будет проводиться ЕГЭ по китайскому языку как пятому языку по выбору.

По процедуре планируются небольшие корректировки, которые в основном коснутся организаторов экзаменов. На данный момент подготовлены новые редакции порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11, куда все изменения включены. Сейчас эти проекты проходят процедуру согласования между министерством просвещения и Рособрнадзором. На сайте Федерального института педагогических измерений уже опубликованы демоверсии контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года.

— Введение устного собеседования по русскому языку в 9 классах, наверное, наиболее существенное нововведение этого учебного года. Насколько школьники и учителя к нему готовы? Не будет ли проблем с его прохождением у выпускников из национальных республик, для которых русский язык неродной?

— Для нас критически важно, чтобы проводимые Рособрнадзором процедуры оценки качества образования позитивно влияли на развитие отечественного образования, поэтому мы считаем необходимым сочетание устных и письменных форм итоговой аттестации. Первый шаг в данном направлении был сделан в 2015 году — включение устной части в ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам. С 2016 года мы работали над устной частью государственной итоговой аттестации по русскому языку, и в 2019 году планируется проведение устного собеседования по русскому языку как допуск к ГИА-9.

Модель устного собеседования была сформирована так, чтобы не требовалось никакой дополнительной подготовки школьников к его прохождению. Если школьник говорит по-русски, умеет читать и пересказывать текст, то у него не должно возникнуть затруднений. Рособрнадзор на протяжении последних трех лет проводил апробации устного собеседования именно в национальных республиках, чтобы максимально адаптировать задания и систему оценивания устных ответов к особенностям школьников, для которых русский язык неродной.

При подготовке к введению устного собеседования апробации прошли во всех регионах России, в них приняли участие более 800 тысяч девятиклассников. Их итоги показали готовность к введению данной процедуры — подавляющее большинство школьников с ней успешно справилось.

По аналогии со схемой проведения итогового сочинения в 11 классах будет предусмотрено три даты для прохождения устного собеседования в 9 классах (в 2018-2019 учебном году это 13 февраля, 13 марта и 6 мая 2019 года), что дает школьникам две попытки его пересдать при получении незачета либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных дней, если кто-то не явился по уважительной причине.

Перед проведением собеседования пройдет дополнительное обучение учителей, которые будут выступать в качестве собеседников и экспертов по оценке устных ответов. Планируется разработка более 100 вариантов контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования.

— Будут ли еще какие-то изменения в ЕГЭ в ближайшее время?

— В 2022 году планируется введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам. Других значимых изменений в ближайшие годы не произойдет.

Сейчас система ЕГЭ устоялась и доказала свою эффективность. Но это не означает, что она должна перестать развиваться. Развитие цифровых технологий, их активное внедрение в образовательный процесс наложит свой отпечаток и на ЕГЭ, который со временем будет переведен в компьютерную форму. Но такой переход потребует многолетней работы специалистов: ученых, методистов, тестологов, аналитиков, технологов и программистов.

— Какие изменения в ЕГЭ и ОГЭ произойдут в связи с введением новых ФГОС? Когда их ждать школьникам и учителям?

— В связи с введением ФГОС в контрольные измерительные материалы по каждому учебному предмету включается существенно больше практикоориентированных заданий, проверяющих достижение определенных результатов обучения. Мы уже разрабатываем новые экзаменационные модели ОГЭ и планируем разработку новых моделей ЕГЭ на основе ФГОС. С 2019 года начнется апробация новых моделей ОГЭ.

— Министр просвещения Ольга Васильева говорила о том, что, помимо обязательного ЕГЭ по иностранному языку, может обсуждаться и введение обязательного ЕГЭ по истории. Насколько это вероятно? Не приведет ли расширение перечня обязательных экзаменов к общему ухудшению результатов ЕГЭ? Ведь выпускникам еще надо готовиться к экзаменам по выбору. © РИА Новости / Денис Абрамов Перейти в фотобанк Обязательный ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году

— В профессиональном сообществе обсуждается возможность введения различных предметов (истории, физики, географии, технологии и других) в качестве обязательных ЕГЭ. Однако у нас не должно быть иллюзий: повысить интерес к предмету, качество его преподавания введением обязательного экзамена невозможно — нужны ориентированные на потребности учеников программы, новые интересные учебники, современные методики обучения, система внеклассной и внешкольной работы. Кроме того, широчайшие возможности открывает цифровизация образования.

Помимо процедур государственной итоговой аттестации Рособрнадзором в 4-8 и 11 классах проводятся всероссийские проверочные работы по предметам школьной программы. Это, по сути, итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию и другим предметам, которые поддерживают единое образовательное пространство нашей страны и при объективном проведении позволяют совершенствовать работу школы, влиять на качество изучения учебных предметов.

Введению любого нового обязательного экзамена предшествует общественно-профессиональное обсуждение, разработка модели, схемы и содержания экзамена, отработка технологии его проведения, обучение педагогических кадров. Только после этого можно говорить о том, вводить экзамен или нет.

— Недавно Рособрнадзор вновь заявил о проблеме необъективности проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах. Какие меры будут предприниматься для улучшения ситуации?

— Действительно, эта проблема сохраняется, и список таких школ мы в этом году опубликовали. Данную проблему можно и нужно решать комплексно. С одной стороны, будет усилен контроль за школами, попавшими в список, к ним будет проявлено достаточно пристальное внимание со стороны контрольно-надзорных органов. С другой, необходимо работать над общим климатом в системе образования, развивать культуру объективной и честной оценки.

Необходимо выстроить правильную систему работы с результатами всех оценочных процедур. К сожалению, понимание, как это делать, есть далеко не везде. В одном муниципалитете приняли приказ, согласно которому директоров школ с высокими результатами ВПР нужно премировать, а с низкими — наказать. Разумеется, это привело к попыткам завысить реальные результаты.

Нужно отказаться от практики наказания за низкие образовательные результаты, внедряя широкий комплекс мероприятий по помощи школам. Это может быть и методическая помощь, и организационная, и много других направлений работы. Кроме того, надо вести диалог с обществом по данному вопросу, акцентируя внимание на важности объективной оценки качества образования.

Мы ожидаем более активного участия самих школ в анализе результатов ВПР, их использования для совершенствования образовательного процесса, повышения уровня объективности результатов. Очень важно, чтобы в рамках ВПР расширялась практика совместной работы учителей по проведению работ и оцениванию выполненных учениками заданий, по совместному обсуждению результатов, поиску способов устранения выявленных проблем в подготовке учеников.

— Каких изменений в проведении ВПР ждать в новом учебном году? © РИА Новости / Артем Житенев Перейти в фотобанк ВПР станут обязательными для школьников 7 и 8 классов к 2020 году

— Основное изменение — это добавление сразу двух параллелей: в 2019 году ВПР будет проводиться дополнительно в 7 и 8 классах. Пока в добровольном режиме. Мы ожидаем, что число участников проверочных работ увеличится примерно до семи миллионов (в 2018 году ВПР написали около пяти миллионов школьников).

— Рособрнадзор теперь подчиняется правительству, как будет выстраиваться работа с двумя министерствами, образованными вместо Минобрнауки? Какие изменения произойдут в работе Рособрнадзора?

— Существенных изменений не произойдет. Что касается полномочий ведомства, то к ним добавились полномочия в сфере нормативно-правового регулирования. С министерствами взаимодействуем конструктивно, в рабочем режиме.

— Для многих стало неожиданностью предоставление лицензии Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Почему Рособрнадзор пошел на этот шаг? © Фото : Европейский Университет в Санкт-Петербурге Вернувший лицензию Европейский университет начнет учебный год 1 октября

— Решение на самом деле не неожиданное, а вполне закономерное. 4 июля 2018 года в Рособрнадзор поступило заявление от Европейского университета о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности. Выездная проверка, которая была проведена в рамках рассмотрения заявления, установила, что университет устранил указанные в ходе предыдущих проверок замечания и выполняет требования, предъявляемые к соискателю лицензии. Поэтому был издан приказ о предоставлении Европейскому университету лицензии на осуществление образовательной деятельности.

— Прошедшее лето ознаменовалось бурными дискуссиями вокруг процедуры аккредитации вузов. Что, на ваш взгляд, должно меняться в системе аккредитации?

— Мы планируем продолжить совершенствование системы государственной аккредитации. Рособрнадзором сейчас проводится большая работа в этом направлении.

Усовершенствуем систему требований к экспертам и экспертным организациям, привлекаемым к проведению аккредитационных экспертиз. При установлении полномочий эксперта будем учитывать не только наличие у него опыта работы в сфере образования по соответствующему профилю, но и обязательное участие кандидата в эксперты в научно-исследовательской деятельности. Также мы планируем активно привлекать представителей экспертных организаций. При этом соответствующими полномочиями в качестве экспертных организаций наделять объединения работодателей или общественные организации, представляющие профессиональное сообщество в соответствующей сфере.

Административные процедуры при проведении государственной аккредитации мы переведем в электронный вид. В настоящее время Рособрнадзор уже проводит ряд аккредитационных экспертиз в электронной форме без выезда в вуз. В 2019 году планируется максимально перейти на государственную аккредитацию образовательной деятельности в электронном виде.

— Каких результатов вы ожидаете от работы IV Международной конференции "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", организуемой при поддержке Рособрнадзора? В чем отличительные особенности конференции в этом году? © РИА Новости / Евгений Одиноков Васильева: новые образовательные стандарты для школ примут к концу года

— Конференция пройдет совсем скоро, 30-31 августа. В этом году на ней будут рассмотрены отдельно несколько направлений, затрагивающих различные аспекты образования. Это дошкольное и начальное образование, основные тренды развития общего образования в перспективе до 2030 года, образование взрослых. Планируется проведение дискуссий в рамках каждого из направлений с участием российских и зарубежных экспертов.

Россия в целом достаточно успешно участвует в сравнительных международных исследованиях, мы имеем хорошую позитивную динамику результатов, а в исследовании PIRLS, оценивающем читательскую грамотность четвероклассников, занимаем первое место. Но надо двигаться дальше, поскольку перед нашим образованием стоят очень амбициозные задачи. Необходимо вести обсуждение всех имеющихся проблем и вызовов, привлекая к участию как экспертов, так и широкую общественность, чтобы формировать наиболее эффективную среднесрочную и долгосрочную программы развития образования.