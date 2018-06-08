Депутат: родители учеников смогут выбрать язык обучения, написав заявление

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Законопроект об изучении национальных языков предполагает, что родители смогут выбрать, на каком языке будет обучаться школьник и какой национальный язык он будет изучать, написав заявление при поступлении в первый и пятый классы, сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщал, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке документа. Зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин сообщал РИА Новости, что законопроект будет доработан и станет более приемлемым для республик.

"Речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс и пятый класс родители несовершеннолетних обучающихся подавали заявление о том, на каком языке ребенок хочет обучаться и какой язык он будет изучать (как национальный)", — сказал Никонов на расширенном заседании рабочей группы по вопросу изучения национальных языков.

Он пояснил, что рабочая группа предложила внести изменения в закон "Об образовании" и указать русский язык не только как государственный, но и как один из национальных.

"Это на самом деле развязывает всю ситуацию. При этом изучение родного языка остается обязательным, но одним из этих языков может стать русский язык", — сказал глава думского комитета.

Кроме того, рабочая группа предложила также учредить фонд поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами науки в этой области, выработкой соответствующих методик в образовании, подготовкой учебников и учебных пособий по родному языку и родной литературе, а также экспертизой и продвижением через федеральные государственные образовательные стандарты примерных образовательных программ по родным языкам.

Ранее первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев сообщал, что фракция поддержала идею сформировать Общероссийский фонд поддержки национальных языков России.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно Конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.