РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Эксперт: не стоит ждать, что случаи насилия в школах исчезнут по волшебству

09:1226.03.2018
0700
© Fotolia / Monkey BusinessУченицы начальной школы сплетничают на детской площадкеУченицы начальной школы сплетничают на детской площадке
© Fotolia / Monkey Business

Случаи насилия с применением оружия в российских школах перестали быть исключительным явлением. Очередной инцидент произошел 21 марта, когда 13-летняя ученица города Шадринска Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам и пострадали семь детей. Какая работа сегодня ведется по профилактике подобных происшествий? На какие тревожные симптомы в поведении ребенка следует обратить внимание родителям? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала руководитель Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), член межведомственной рабочей группы при Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Олеся Вихристюк.

– Олеся Валентиновна, в последнее время в СМИ участились сообщения о случаях насилия с применением оружия в российских школах. Есть ли у них общие причины?

– Действительно, до недавних пор в российских школах случались конфликты, разборки и драки, но применение оружия – это новое явление. 

Первый резонансный случай такого рода произошел в феврале 2014 года в московском районе Отрадное в школе № 263, когда десятиклассник, признанный впоследствии невменяемым, застрелил учителя и охранника школы и тяжело ранил патрульного. После этого случаи насилия с применением оружием стали происходить в школах раз или два в год. 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Кузнецова проверила школу в Шадринске, где ученица устроила стрельбу
Надо отметить, что все эти случаи отличаются друг от друга. За внешне схожими ситуациями скрываются разные причины. Конечно, в каждом случае разбираются специалисты. 

Сейчас Минобрнауки и другие ведомства делают многое для того, чтобы усилить систему профилактики насилия, агрессии, аутоагрессивного, суицидального поведения, отрегулировать нормативно-правовую базу, укрепить психологические службы в школах. Формируются специальные программы и методические рекомендации. Делается все возможное.

К слову, мы минимум лет 20 слышим о случаях стрельбы в школах США, но не похоже, чтобы там эту проблему удалось решить. Поэтому ожидать, что с этой проблемой можно справиться по мановению волшебной палочки, не приходится. 

© Depositphotos / focuspocusltdДевушка с телефоном
© Depositphotos / focuspocusltd
Девушка с телефоном
К сожалению, пока не хватает широкомасштабных научных исследований в области агрессивного и суицидального поведения, аутоагрессии, интернет-общения. Мы, специалисты, не на 100% знаем, чем живут сегодня подростки, каковы их ценности, как влияют новые субкультуры и новые агенты информационного пространства на установки молодых людей. На мой взгляд, исследовательскую работу в этой области нужно усилить.

– В России ведутся исследования подобного рода?

– Да, например, МГППУ разрабатывает модель и организацию системы профилактики и сопровождения несовершеннолетних в ситуациях риска, таких как буллинг, аутоагрессия, агрессия, противоправное поведение, социальная дезадаптация. Возможно, в регионах будет организовано повышение квалификации специалистов в рамках этой проблематики. 

Профессиональный психолог работает с девочкой-подростком
© Fotolia / Mediteraneo
Проректор МГППУ: никто не собирается выгонять психологов из школ
Важно упомянуть, что несколько лет назад был разработан и утвержден профессиональный стандарт педагога-психолога. Этот стандарт, с одной стороны, поможет вузам оптимизировать подготовку школьных педагогов-психологов, в том числе в области работы с социальными рисками в детской среде. С другой стороны, поможет внутри школы выстроить работу школьной психологической службы в целом исходя из современных реалий. 

Самому специалисту стандарт будет служить ориентиром для работы и повышения квалификации, а также для понимания требований, которые будут к нему предъявляться.

– На какие тревожные симптомы в поведении ребенка родителям следует обратить внимание, пока тот еще не совершил акт агрессии или не предпринял попытку суицида?

– Как правило, такое поведение связано с психическим или психологическим неблагополучием ребенка или с переживанием психологического и физического насилия, причем это насилие может происходить в семье и не восприниматься родителями как таковое. Нередко ребенок подвергается травле, буллингу со стороны сверстников в школе. Еще одна причина – влияние на ребенка депрессивно-аутоагрессивного контента из соцсетей. 

© Fotolia / Syda ProductionsУчащиеся в школе
© Fotolia / Syda Productions
Учащиеся в школе
Рекомендации для родителей можно построить, исходя из этих основных причин. Прежде всего, нужно внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием ребенка и правильно вести себя с ними. Мы знаем, что агрессия по отношению к детям порождает агрессию, создается порочный круг: "меня родители били, и я буду бить своего ребенка". 

С другой стороны, ребенок с раннего детства должен понимать: если он проявил насилие, неадекватную агрессию, за этим последует немедленное справедливое наказание; насилие –это не социально-приемлемая форма поведения, нужно учиться другими способами справляться со своими негативными эмоциями и агрессией. Родители должны укреплять самоуважение и самооценку ребенка, чтобы он осознавал свою ценность, видел пути своего позитивного социального развития.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
"Учителя издеваются, одноклассники травят". Почему школьники идут убивать
Если мы вспомним резонансные случаи, о которых мы говорили в начале беседы, то увидим, что дети-агрессоры не просто так, ни с того ни с сего ("все было совершенно прекрасно, и вдруг", как говорят иногда учителя) взяли в руки оружие и пошли стрелять. 

Когда мы начинаем разбираться в ситуации, оказывается, что эти дети испытывали сложности в общении, их травили, они подвергались эмоциональному или физическому насилию. Они просто не смогли иным способом справиться с ситуацией. 

Поэтому задача родителей – вовремя заметить тревожные симптомы, показать детям, как другими способами можно справиться с проблемной ситуацией, провести восстановительные процедуры. Сегодня многое известно о том, как предотвратить травлю и насилие в школе. 

– Есть ли у вас советы и рекомендации для педагогов?

– Несомненно, уровень психологических служб и психологической грамотности учителей нужно повышать. Но я категорически против того, чтобы винить в трагедиях школьных психологов или учителей, которые недосмотрели за психологическим состоянием ребенка.

Психологическая помощь. Архивное фото
© Фото : Fotolia/Alexander Raths
В России появится центр координации и развития психологической службы
В школах нужно внедрять систему профилактики социальных рисков и негативных явлений среди молодежи, но одна система образования с этим не справится. Есть целый ряд ведомств, которые также в этом заинтересованы и должны вести работу по совершенствованию нормативно-правовой базы и ответственности, алгоритмов ранней помощи ребенку при выявлении признаков неблагополучия. 

Сейчас только ленивый не указывает учителю, что он должен делать и как он должен наблюдать. Конечно, ребенок проводит значительную часть дня в школе, и педагог видит его ежедневно. Но требовать от учителя, чтобы он предотвращал кризисные ситуации, не совсем верно, потому что их причины могут скрываться в личностных особенностях ребенка, и разобраться в них и помочь может только специалист.

Важно проводить раннее выявление психического и психологического неблагополучия и начинать работать с ребенком с детского сада. Должна быть доступна инфраструктура помощи, включающая специалистов разных уровней. Должно проводиться сопровождение детей и семей в сложных ситуациях. К сожалению, пока с этим есть проблемы.

Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена