Эксперт: "Проект 5-100" следует продлить и расширить до 30 университетов

С 2012 года в России реализуется государственная программа поддержки крупнейших российских вузов "Проект 5-100". Цель этой программы — повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трЕх авторитетных мировых рейтингов. Насколько реалистична эта задача? Каковы современные тенденции развития университетов в мире? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал член международного экспертного совета "Проекта 5-100", исполнительный президент Китайского общества стратегий развития образования, директор Института экономики образования Пекинского университета (Китай), профессор Минь Вэйфан.

- Господин Минь, каковы сегодня наиболее заметные тенденции в развитии университетов и высшего образования в мире?

— С начала 21 века развитие высшего образования в крупнейших странах характеризуется расширением приема в вузы. Увеличение численности студентов, в свою очередь, привело к диверсификации и дифференциации высших учебных заведений.

Для повышения международной конкурентоспособности многие страны избрали в качестве стратегии национального развития политику отбора и поддержки ведущих университетов, чтобы превратить их в учебные заведения мирового класса с преподаванием научных дисциплин на образцовом мировом уровне.

Например, в то время как в США и Великобритании работа по развитию университетов продолжалась в обычном порядке, такие страны, как Япония, Германия, Китай и Россия запустили в этой области новые проекты. Многие страны приступили к созданию университетов мирового класса, чтобы сделать их ключевым компонентом национальной инновационной системы, воспитывать таланты и добиваться первоклассных научных достижений.

- Какие изменения и реформы требуются для того, чтобы университет мог войти в число лучших в мире?

— Необходимы структурные реформы – нужно наладить должным образом управление, гарантировать академические свободы, уравновесить полномочия представителей управленческого и научного звена, создать атмосферу научного поиска, обеспечить достаточные стимулы как для привлечения лучшего международного профессорско-преподавательского состава, так и для повышения квалификации местных кадров.

Также необходимо предоставить университетам большую автономию, одновременно укрепляя их управленческий потенциал, и поддерживать их способность справляться со своими денежными обязательствами. Правительства продолжают вкладывать в университеты средства, но университеты должны развивать и другие источники финансирования.

- Какие основные факторы определяют успех университета в рейтинге?

— Это ученые мирового уровня, первоклассные научные достижения, успешные выпускники, высокий уровень услуг, способствующий экономическому и социальному развитию региона и страны в целом.

- Можно ли эффективно использовать и адаптировать зарубежный (в частности, британский) опыт для развития высшего образования в России?

— России, конечно, есть чему поучиться у других стран, но она не должна копировать их модели развития высшего образования, поскольку у неё совсем другой исторический, культурный и институциональный опыт.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Ханс де Вит: Проект 5-100 в РФ не должен ограничиваться 2020 годом

— Нет. Россия может принять участие в этом процессе, но ей следует сохранить свою культурную идентичность, равно как и систему высшего образования с российскими чертами.

- Одна из целей "Проекта 5-100" — вхождение не менее пяти российских университетов в сотню лучших вузов мира к 2020 году. Как вы оцениваете реалистичность этой задачи?

— Это достижимо, но необходимо и впредь оказывать поддержку университетам в рамках этого проекта.

- В чем Вы видите преимущества, сильные стороны российских университетов?

— У российских университетов славное прошлое, они стоят на крепком научном фундаменте, но им необходимы структурные реформы, более существенная поддержка, а также более интенсивное развитие международных обменов и сотрудничества.

© Фото : Министерство образования и науки Российской Федерации Минобрнауки о вузах Проекта 5-100: хорошо продвигаются, но нужно “бежать”

— Оно котируется очень высоко, особенно в среде китайской молодЕжи, но главное препятствие – это язык.

- Повлиял ли на привлекательность российского образования "Проект 5-100"?

— В ходе осуществления проекта значительно поднялся академический уровень некоторых российских университетов. Это действительно помогло повысить привлекательность некоторых российских университетов для иностранцев.

- Нужно ли, на Ваш взгляд, продлевать сроки проекта (например, до 2025 года) или расширять состав его участников (например, до 30 университетов)?

— Приведение университетов к мировому уровню – длительный процесс. Я думаю, проект следует продлить до 2030 года. Россия — огромная страна, ей необходимо иметь больше университетов мирового класса. Поэтому следует увеличить число включённых в проект университетов, по крайней мере, до 30. Стране нужна более амбициозная программа развития высшего образования. Я желаю России всяческих успехов в развитии высшего образования.