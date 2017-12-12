Основатель хосписа в Казани получил госпремию за благотворительность

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности в 2017 году получил основатель хосписа в Казани Владимир Вавилов. Указ о присуждении премии размещен на сайте Администрации Президента России.

В этом году награды удостоились двое общественных деятелей: председатель региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений" Людмила Алексеева и председатель правления Благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Потеряв пятилетнюю дочь Анжелу 14 лет назад, Вавилов учредил и возглавил благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией и посвятил жизнь помощи детям с онкозаболеваниями.

В 2014 году, по инициативе фонда в Казани был открыт единственный в Татарстане хоспис для детей. Это не просто место, где получают помощь семьи, столкнувшиеся с тяжелым заболеванием своего ребенка, это настоящий теплый дом для тех, кому нужна помощь.

Государственная премия за достижения в области благотворительности была учреждена в 2016 году. Первым ее лауреатом стал основатель Детского хосписа в Петербурге протоиерей Александр Ткаченко. Он от души поздравил коллегу с получением награды и дал комментарий специально для проекта "Социальный навигатор":

"Присуждение высокой награды коллеге из нашего паллиативного сообщества я рассматриваю как еще одно подтверждение приоритетности темы помощи тяжелобольным детям в государственной социальной политике. Детские хосписы и паллиативные службы сейчас создаются практические во всех регионах, но в Республике Татарстан отмечается самый высокий уровень вовлеченности населения в создание служб помощи тяжелобольным детям и высокий уровень внимания к этим вопросам со стороны властей республики. И это является личной заслугой Владимира Владимировича Вавилова, который смог объединить в интересах детей все силы в республике".