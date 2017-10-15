Трость для незрячих

Белая трость — важный инструмент в жизни незрячих и людей с нарушениями зрения, который помогает им ориентироваться в пространстве. На первый взгляд, ее устройство достаточно простое: обычная палка белого цвета с ручкой. Но это далеко не так. Как разобраться в видах белой трости и какое значение она имеет в социальном плане, — в инфографике "Социального навигатора".