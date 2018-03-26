РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Семеро на одного: что такое буллинг и как с ним бороться

11:0026.03.2018
(обновлено: 11:05 26.03.2018)
0381
© РИА Новости / Валерий ТитиевскийСемеро на одного: что такое буллинг и как с ним боротьсяСемеро на одного: что такое буллинг и как с ним бороться
© РИА Новости / Валерий Титиевский

Буллинг — одна из главных проблем современных образовательных учреждений. "Социальный навигатор" побеседовал о травле в школах с психологами и учителем, которые знают вопрос не понаслышке.

Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке
© Fotolia / Monkey Business
Эксперт: не стоит ждать, что случаи насилия в школах исчезнут по волшебству
В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о жестоких избиениях детей сверстниками или даже одноклассниками. Последний случай произошел в городе Покрове Владимирской области, где семиклассника-инвалида зверски избила толпа девятиклассников. Это явление называется буллингом.

Под этим словом понимается любая психологическая и физическая травля ребенка или подростка одним или несколькими одноклассниками, сверстниками или даже взрослыми. Буллинг оказывает негативное влияние на психическое здоровье как жертвы, так и ее обидчиков.

Защита слабых сегодня не в почете

"У меня в классе есть более сильные дети, которые издеваются над слабыми. Например, мальчика маленького роста обзывают недоразвитым", — рассказала корреспонденту "Социального навигатора" классный руководитель шестого класса, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам, зачастую, глядя на одного хулигана, который занимается травлей слабых, другие дети начинают подражать ему.

"Была ситуация, когда группа детей доставала одного мальчика. Это возможно регулировать внутри стен школы, но за ее пределами — нет. Дети устраивают разборки, так называемые стрелки. Так, группа детей поджидала мальчика после школы и, угрожая расправой, гнала его до дома. Перебежками через магазины ему удалось добраться. Дети вели себя как стая, для них это игра. А взрослые с ужасом читали объяснительные", — поделилась классная руководительница.

Когда возникает подобная ситуация, призналась она, приходится вызывать в школу родителей. Однако бывает так, что и они уже не могут справиться со своими детьми, о чем открыто говорят. 

Антисоциальные сети: как реагировать на травлю ребенка в интернете
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Антисоциальные сети: как реагировать на травлю ребенка в интернете

"При проблемах с поведением они уже в шестом классе становятся неуправляемыми для родителей. Что говорить об учителях и сверстниках?", — отмечает педагог.

Иногда, по словам преподавателя, помогает распределение обидчиков по разным классам, так как поодиночке они не такие смелые и другие в состоянии им ответить.

По ее словам, такие проблемные дети, как правило, состоят лишь на школьном учете, так как учебные учреждения не любят выносить подобные ситуации на публику, потому что это портит их репутацию. Зачастую они просто пытаются убедить родителей проблемных детей забрать документы. Внешних специалистов не привлекают по той же причине, что усложняет ситуацию и для учителей, и для детей.

"Помощь в подобных конфликтах просто необходима. Учителя не могут весь день рядом сидеть и беседовать с одним ребенком. Таких детей должны вести специалисты. А сложным детям нужен серьезный психолог, который будет работать с ними комплексно, а не с последствиями их действий", — отметила классный руководитель.

Надежда еще есть

Однако бывают случаи, когда учителя сами могут справиться с буллингом.

"С первого класса мы учились с мальчиком, у которого был детский церебральный паралич. Сначала одноклассники пытались его задевать, но наш учитель объяснял нам, почему этого нельзя делать, а, наоборот, нужно ему помогать. В итоге мы до девятого класса его поддерживали", — рассказала Мария (имя изменено редакцией), в классе которой был позитивный пример борьбы с буллингом.

По ее словам, благодаря работе классного руководителя мальчик стал не поводом для насмешек, а причиной сплочения класса.

"Был случай, когда мы толпой пятиклассников заступились за него перед старшеклассниками, которые насмехались над ним. После этого они с ним здоровались за руку. Никто больше не шутил", — отметила она.

Кто виноват и что делать?

Так что же делать ребенку, если он понимает, что его начинают травить?

"Во-первых, нужно обратиться в школьную службу психологическую либо к соцработнику, обязательно поставить в известность классного руководителя, что такая ситуация имеет место быть", — рассказала социальный психолог Марина Кулиева.

К сожалению, по ее словам, подростки не рассказывают взрослым, родителям, психологам, родственникам о том, что их травят, а стараются как-то самостоятельно это пережить, что оказывает негативное влияние на их психику.

"Я и мои коллеги проводим классные часы, беседы и тренинги, где рассказываем ребятам о том, чтобы они не молчали. Подростки должны уметь справляться с этими ситуациями", — отметила Марина Кулиева.

Если произошел физический конфликт, то здесь важно понять, что это именно буллинг.

Киберволонтерство: как установить безопасные связи в сети
© РИА Новости / Максим Блинов
Киберволонтерство: как установить безопасные связи в сети

"Дело в том, что дети имеют обыкновение драться, а потому необходимо разделять драку и травлю. Если два мальчика, или две девочки, или целая группа детей не поделила мячик, то эта простая ситуация, с которой справится любой учитель. Травля — это когда один человек или группа лиц доводит ребенка до такого состояния, при котором ребенок не просто чувствует, а ясно понимает, что ему небезопасно ходить в школу, он также понимает, что его чувство собственного достоинства стараются унизить", — рассказала президент БФ "Галчонок" Ольга Журавская.

Если же это именно буллинг, то в первую очередь, по словам экспертов, нужно обратиться в специализированное учреждение. В столице это служба психологической помощи, куда каждый ребенок совершенно бесплатно может позвонить, поделиться информацией и получить помощь. Стоит обратиться непосредственно к руководству школы и в родительский комитет. Также сейчас начинает действовать проект Травли.NET, который придумал и внедряет благотворительный фонд "Галчонок", получивший средства от фонда президентских грантов специально на развитие антибуллинговых программ в государственных школах.

Однако, как отмечают эксперты, пока школы не признают буллинг одной из главных проблем и не начнут о нем открыто говорить, ничего не изменится.

"Необходимо, чтобы школа в первую очередь признала, что травля — это то, что случается во многих детских учреждениях. И важно, чтобы все причастные понимали, что травле не место там, куда дети приходят учиться", — подчеркнула Ольга Журавская.

Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена