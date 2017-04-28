Вербицкая: растет число детей с расстройствами аутистического спектра

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Каждый трехсотый новорожденный ребенок имеет тяжелое расстройство психики, которое может привести к инвалидности", – заявила президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, выступая на состоявшемся в четверг, 27 апреля, общем собрании членов Российской академии образования.

Спикер сослалась на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым распространенность аутизма составляет 32 ребенка на каждые десять тысяч детского населения. Она напомнила, что возможности психического и социального развития таких детей зависят, в том числе, и от адекватного выбора методов коррекционного развития.

"В Институте коррекционной педагогики Российской академии образования разработан эмоционально-смысловой подход для работы с детьми, страдающими этим недугом", – подчеркнула участник собрания. По ее словам, "подобрана и апробирована целая система методов коррекции, закладывающая основы социального развития детей и позволяющая включить их в образовательное пространство".

Отметив, что ранняя диагностика и помощь помогают избежать возникновения наиболее тяжелых форм аутизма, эксперт рассказала о новейших разработках в области оказания такого рода помощи.

"Впервые учеными РАО подготовлена диагностическая карта для определения признаков формирования аутического расстройства. Сформированы методы помощи семье, воспитывающей ребенка раннего возраста с синдромом такого заболевания", – добавила она.

Сделав акцент на необходимости дальнейшего повышения уровня подготовки учителей, спикер сообщила, что силами ученых разработано "пять стандартов педагогического образования в рамках бакалавриата и четыре версии аналогичного стандарта для магистратуры".

В ноябре 2016 года объявлены результаты нескольких международных исследований качества школьного образования с участием России. Это и TIMSS (по качеству естественно-научного образования), где наша страна вошла в десятку лидеров. И PIRLS, оценивающая качество чтения и понимания текста, в рамках которой традиционно высокие позиции РФ впервые стали еще выше.

Отметив "хорошую динамику российских показателей", руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что в ведомстве проанализировали опыт Японии, Южной Кореи и Сингапура, традиционно лидирующих в этих исследованиях.

По его словам, во всех перечисленных странах принята, наряду с другими механизмами успеха, единая оценка подготовки учителей в форме государственной аттестации и "объективная оценка учащихся на всех ступенях обучения, по каждому предмету".

В этой связи он сообщил, что Рособрнадзор совместно с Российской академией образования "сформировали единую систему оценки качества образования". "В частности, в этом году четвероклассники из 45 тысяч школ примут участие во Всероссийской проверочной работе по русскому языку, математике и окружающему миру", – привел пример эксперт.



