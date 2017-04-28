Вербицкая: растет число детей с расстройствами аутистического спектра

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Каждый трехсотый новорожденный ребенок имеет тяжелое расстройство психики, которое может привести к инвалидности", – заявила президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, выступая на состоявшемся в четверг, 27 апреля, общем собрании членов Российской академии образования.
"В Институте коррекционной педагогики Российской академии образования разработан эмоционально-смысловой подход для работы с детьми, страдающими этим недугом", – подчеркнула участник собрания. По ее словам, "подобрана и апробирована целая система методов коррекции, закладывающая основы социального развития детей и позволяющая включить их в образовательное пространство".
Отметив, что ранняя диагностика и помощь помогают избежать возникновения наиболее тяжелых форм аутизма, эксперт рассказала о новейших разработках в области оказания такого рода помощи.
Сделав акцент на необходимости дальнейшего повышения уровня подготовки учителей, спикер сообщила, что силами ученых разработано "пять стандартов педагогического образования в рамках бакалавриата и четыре версии аналогичного стандарта для магистратуры".
В ноябре 2016 года объявлены результаты нескольких международных исследований качества школьного образования с участием России. Это и TIMSS (по качеству естественно-научного образования), где наша страна вошла в десятку лидеров. И PIRLS, оценивающая качество чтения и понимания текста, в рамках которой традиционно высокие позиции РФ впервые стали еще выше.
Отметив "хорошую динамику российских показателей", руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что в ведомстве проанализировали опыт Японии, Южной Кореи и Сингапура, традиционно лидирующих в этих исследованиях.
По его словам, во всех перечисленных странах принята, наряду с другими механизмами успеха, единая оценка подготовки учителей в форме государственной аттестации и "объективная оценка учащихся на всех ступенях обучения, по каждому предмету".
В этой связи он сообщил, что Рособрнадзор совместно с Российской академией образования "сформировали единую систему оценки качества образования". "В частности, в этом году четвероклассники из 45 тысяч школ примут участие во Всероссийской проверочной работе по русскому языку, математике и окружающему миру", – привел пример эксперт.