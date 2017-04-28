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Детские вопросы

Вербицкая: растет число детей с расстройствами аутистического спектра

10:2728.04.2017
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© Fotolia / denys_kuvaievМама с ребенком на прогулкеМама с ребенком на прогулке
© Fotolia / denys_kuvaiev

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Каждый трехсотый новорожденный ребенок имеет тяжелое расстройство психики, которое может привести к инвалидности", – заявила президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, выступая на состоявшемся в четверг, 27 апреля, общем собрании членов Российской академии образования. 

Летний интеграционный реабилитационно-оздоровительный лагерь центра Наш Солнечный Мир
© РИА Новости . Инна Финочка
Российские ученые рассказали о загадках аутизма
Спикер сослалась на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым распространенность аутизма составляет 32 ребенка на каждые десять тысяч детского населения. Она напомнила, что возможности психического и социального развития таких детей зависят, в том числе, и от адекватного выбора методов коррекционного развития.  

"В Институте коррекционной педагогики Российской академии образования разработан эмоционально-смысловой подход для работы с детьми, страдающими этим недугом", – подчеркнула участник собрания. По ее словам, "подобрана и апробирована целая система методов коррекции,  закладывающая основы социального развития детей и позволяющая включить их в образовательное пространство". 

Отметив, что ранняя диагностика и помощь помогают избежать возникновения наиболее тяжелых форм аутизма, эксперт рассказала о новейших разработках в области оказания такого рода помощи.        

Мама с ребенком на прогулке
© Fotolia / denys_kuvaiev
Ученые: трансплантация фекальных бактерий может вылечить аутизм
"Впервые учеными РАО подготовлена диагностическая карта для определения признаков формирования аутического расстройства. Сформированы методы помощи семье, воспитывающей ребенка раннего возраста с синдромом такого заболевания", – добавила она.  

Сделав акцент на необходимости дальнейшего повышения уровня подготовки учителей, спикер сообщила, что силами ученых разработано "пять стандартов педагогического образования в рамках бакалавриата и четыре версии аналогичного стандарта для магистратуры".  

В ноябре 2016 года объявлены результаты нескольких международных исследований качества школьного образования с участием России. Это и TIMSS (по качеству естественно-научного образования), где наша страна вошла в десятку лидеров. И PIRLS, оценивающая качество чтения и понимания текста, в рамках которой традиционно высокие позиции РФ впервые стали еще выше. 

Отметив "хорошую динамику российских показателей", руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что в ведомстве проанализировали опыт Японии, Южной Кореи и Сингапура, традиционно лидирующих в этих исследованиях.  

По его словам, во всех перечисленных странах принята, наряду с другими механизмами успеха, единая оценка подготовки учителей в форме государственной аттестации и "объективная оценка учащихся на всех ступенях обучения, по каждому предмету".   

В этой связи он сообщил, что Рособрнадзор совместно с Российской академией образования "сформировали единую систему оценки качества образования". "В частности, в этом году четвероклассники из 45 тысяч школ примут участие во Всероссийской проверочной работе по русскому языку, математике и окружающему миру", – привел пример эксперт.  


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Детские вопросы
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