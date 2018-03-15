В Москве откроется школа для профессиональных родителей

17 марта в Москве откроется школа, в которой можно будет освоить искусство "профессионального родительства" и научиться заботиться о детях и взрослых с особенностями развития, в том числе с сенсорными и двигательными нарушениями, сообщает пресс-служба фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".

Преподаватели школы — эксперты в области коррекционной педагогики и специальной психологии — расскажут об общих проблемах детской и взрослой инвалидности, познакомят с системой домашних занятий с особым ребенком, обучат практике эрготерапии в уходе за слепоглухими детьми и детьми с иными множественными нарушениями развития.

После завершения обучения слушатели школы смогут работать в качестве профессиональных родителей в программе "Передышка". Программа "Передышка" предусматривает возможность для родителей детей с особенностями развития и членов семей со взрослыми инвалидами воспользоваться помощью специально обученной профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о ребенке или взрослом.

Получая "Передышку", родители и другие члены семьи могут заняться неотложными делами, сходить к врачу или просто отдохнуть. Такой вид помощи позволяет снизить психологическую напряженность и повысить качество жизни, поскольку уход за человеком с особыми нуждами требует от всей семьи больших усилий и занимает практически все время.

В настоящее время услугой пользуются подопечные сообщества семей слепоглухих из города Москвы, Московской области, Республики Удмуртия, Алтайского края, Нижегородской, Калининградской и Кировской областей. В общей сложности, это более 100 семей.