"Мастера". Ирина Корчевникова: театр кукол – это драматический театр

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Шестнадцатого сентября 1931 года был создан известный, любимый всеми Центральный театр кукол, который возглавил С. В. Образцов. О том, что сегодня происходит в театре, о новых постановках рассказывает директор театра Ирина Корчевникова.