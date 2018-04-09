В студии радио Sputnik танцовщик, хореограф, педагог Азарий Плисецкий рассказал о своей книге воспоминаний, Майе Плисецкой и Фиделе Кастро, Алисии Алонсо и Эдварде Кеннеди и, конечно, о жизни в балете.

"Дневник читателя". Азарий Плисецкий: "Жизнь в балете" Your browser does not support HTML5 audio

– В рубрике "Цитата" Эра Ершова читает отрывок из повести "В глубине души".

Участники:

–Азарий Плисецкий, артист балета, педагог, брат Майи Плисецкой;

– Эра Ершова, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В "Редакции Елены Шубиной" в разделе "Мемуары. Биографии" вышла удивительная книга "Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров". Ее автор – танцовщик, хореограф, педагог и артист Азарий Плисецкий. В его воспоминаниях жизни даже больше, чем балета, хотя великого искусства танца там, безусловно, немало. Героями книги стали несколько поколений Плисецких и Мессереров, великая Галина Уланова, легендарная создательница кубинского балета Алисия Алонсо, французский хореограф Морис Бежар, великолепный Михаил Барышников и, конечно, старшая сестра Азария Михайловича – неотразимая Майя Плисецкая.

Но эта книга, прежде всего, о жизни – сложной, насыщенной, вместившей весь ХХ век с его перипетиями. Маленький Азарий выжил в советском лагере для жен изменников родины, провел детство в ссылке в степях Казахстана, вырос за кулисами Большого театра, создавал практически с нуля школу кубинского классического балета, танцевал и преподавал по всему миру…

В студии радио Sputnik Азарий Плисецкий рассказал о своей книге и о жизни в балете.

ЦИТАТА

Прозаик Эра Ершова пишет простые, на первый взгляд, истории об обычной сегодняшней жизни – сюжетные линии подхватывают одна другую, неспешно переходя от персонажа к персонажу. И за обаянием этого размеренного рассказа – жизнь во всей ее полноте. Добро и зло, ошибки, слабости, благородство и высокие чувства. Специально для программы "Дневник читателя" писательница Эра Ершова читает отрывок из заглавной повести сборника "В глубине души".

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