Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает об идеологе КПСС Михаиле Суслове.

"Теория заблуждений". Михаил Суслов Your browser does not support HTML5 audio

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