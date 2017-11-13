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"Дневник читателя". Душевный роман Фредрика Бакмана

17:2813.11.2017
(обновлено: 17:29 13.11.2017)
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На русском языке вышел роман "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения" шведа Фредрика Бакмана, полюбившегося читателям по книге "Вторая жизнь Уве". Смешную и горькую историю дружбы, любви, смерти и взросления обсуждаем в этом выпуске.

"Дневник читателя". Душевный роман Фредрика Бакмана
Также в программе: 

– Короткий НОС. На красноярской книжной ярмарке объявили шорт-лист премии НОС (Новая словесность). 

–  "Вот это люди"! – биография Владимира Дурова вышла в детском издательстве "Мелик-Пашаев".

Участники:

– Елена Головина, редактор издательства "Синдбад";

– Юлия Тризна, сотрудник издательства "Мелик-Пашаев".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В Красноярске на главной книжной ярмарке Сибири в ходе публичных дебатов объявили шорт-лист ежегодной литературной премии "НОС" ("Новая словесность"). Номинантами этого сезона стали сразу 10 авторов.

Ольга Брейнингер с провокационной книгой "В Советском Союзе не было аддерола", не получивший "Нацбеста" Александр Бренер и его "Жития убиенных художников", Дмитрий Глуховский с романом о частном пространстве, гаджетах и конфиденциальности  "Текст". Финалист "Большой книги", "Ясной Поляны" и "Русского Букера" Владимир Медведев с полифоничным романом "Заххок", финалист "Ясной Поляны" Герман Садулаев и его "Иван Ауслендер", претендующий на "Большую книгу" Алексей Сальников с очень смешным и актуальным романом  "Петровы в гриппе и вокруг него", подчеркнуто не замеченная другими премиями "Манарага" Владимира Сорокина, книга Станислава Снытко "Белая кисть", "Иншалла. Чеченский дневник" Анны Тугаревой и роман Андрея Филимонова "Головастик и святые".

Жюри премии возглавляет режиссер Константин Богомолов, а среди экспертов – литературный критик Анна Наринская, историк культуры Константин Богданов, поэт, переводчик и критик Лев Оборин.

Общий вывод жюри озвучила переводчик русской литературы Агнешка Пиотровска: "В отличие от "лонга" прошлого года, главной тенденцией которого были воспоминания о детстве в Советском Союзе, в этом году авторы обращаются к разговору о сегодняшнем дне и к современному языку, не искусственному, а живому". Свидетели открытого обсуждения говорят, что споры были жаркими. Так что итоговые дебаты, на которых назовут имя лауреата и победителя читательского голосования, обещают быть захватывающей литературной схваткой. Кроме того, в этом году впервые вручат новый НОС – "Приз критического сообщества". Лауреатов премии НОС (Новая словесность) объявят в Москве 5 февраля 2018 года. 

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Синдбад" выходит второй роман популярного шведского писателя Фредрика Бакмана, которого мы узнали и полюбили после книги "Вторая жизнь Уве". Новый роман называется  "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения". И это веселая и в то же время пронзительная история бабушки и внучки, рассказанная без всякого пафоса и надрыва. История дружбы, любви и смерти. Бабушка семилетней Эльсы умирает и завещает внучке доставить ее друзьям и знакомым письма, в которых она "кланяется и просит прощения". Щемящий, очень тонкий роман, над которым вы будете смеяться сквозь слезы, как в свое время над "Второй жизнью Уве". Историю, которую в одной из шведских рецензий назвали "нормальной книгой о странных людях. Или наоборот", обсуждаем в студии "Дневника читателя" с редактором Еленой Головиной. 

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В издательстве "Мелик-Пашаев" появилась новая серия детских биографических энциклопедий "Вот это люди!". О тех незаурядных русских людях, которые оставили яркий след в отечественной истории. Это проект двух сооснователей издательства Марии Мелик-Пашаевой и Татьяны Руденко.

Героем первой книги серии стал великий артист, гениальный самоучка, просветитель и ученый, зоопсихолог, острослов и до безрассудства смелый человек – Владимир Иванович Дуров. О его незаурядной биографии и новой издательской серии в студии рассказывает сотрудница издательства "Мелик-Пашаев" Юлия Тризна.

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