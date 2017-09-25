Виктор Пелевин написал роман, где главный герой – литературно-полицейский алгоритм по имени Порфирий Петрович. О том, почему книгу не давали журналистам, и из каких хэштегов состоит аннотация, рассказывает редактор романа Ольга Аминова.

"Дневник читателя". Умные гаджеты, киберсекс и литература Your browser does not support HTML5 audio

– Книги без слов. Что такое виммельбухи и как они устроены?

– "Большая книга". Писатель Шамиль Идиатуллин рассказывает о романе Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

Участники:

– Шамиль Идиатуллин, писатель;

– Ольга Аминова, руководитель отдела современной литературы издательства "Эксмо";

– Юлия Тризна, сотрудник издательства "Мелик-Пашаев".

Ведущая Наталья Ломыкина.

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СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Обычно на Московской международной книжной ярмарке в начале сентября представляют новый роман Виктора Пелевина. В последние несколько лет это такой же верный признак осени, как желтые листья и первоклашки с большими портфелями. Но в этом году книжная осень что-то запаздывает. Написал ли новый роман загадочный Виктор Олегович и, главное – стоит ли его ждать и читать, я решила выяснить в издательстве "Эксмо".

Новый роман Пелевина готов и выйдет 26 сентября. Называется он не совсем прилично – "iPhuck 10". Пелевин смешал айфон с хакером и присвоил этому гибриду десятую серию. В этом выпуске программы редактор книги Ольга Аминова рассказывает, почему новый роман не давали журналистам и из каких хэштегов состоит аннотация.

Впрочем, кое-что о сюжете все-таки известно. Порфирий Петрович– литературно-полицейский алгоритм. Он расследует преступления и одновременно пишет об этом детективные романы, зарабатывая средства для Полицейского Управления.

Маруха Чо – "искусствовед с большими деньгами и баба с яйцами по официальному гендеру". Ее специальность – так называемый "гипс", искусство первой четверти XXI века. Ей нужен помощник для анализа рынка. Им становится взятый в аренду Порфирий.

Гаджет из названия романа – самый дорогой любовный гаджет на существующем рынке и одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича. "Это шедевр алгоритмической полицейской прозы конца века – энциклопедический роман о будущем любви, искусства и всего остального".

После пояснения издательства ясности не прибавилось. Но очевидно одно — это тот самый Пелевин, ультрасовременный, играющий словами и смыслами. Насколько успешно на этот раз — узнаем, прочитав роман.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В этой рубрике обсуждаем детские книги без слов – виммельбухи. Это книги, которые полностью состоят из множества картинок. С немецкого "виммельбух" переводится как "мельтешащая книга". У нас это название обычно поясняют так – книга для разглядывания. Это книги из плотного картона довольно большого формата, где на развороте нарисовано очень много всего. Причем мы видим героев как бы сверху. Один из самых знаменитых в нашей стране виммельбухов – "Городок" Сюзанны Ротраут Бернер, сезонная серия книг — Летняя книга, Осенняя, Зимняя, Весенняя и Ночная, где рисунками рассказывается о жизни маленького городка в мельчайших подробностях. Чем хороши виммельбухи? Это бесконечная книжка, которую ребенок каждый раз читает по-разному, сочиняя множество историй и следуя то за одним героем, то за другим. В этом выпуске обсуждаем новые виммельбухи с сотрудницей издательства "Мелик-Пашаев" Юлией Тризна.

БОЛЬШАЯ КНИГА

Претенденты на главную национальную литературную премию "Большая книга" продолжают комментировать список финалистов и рассказывать о каком-то одном романе-конкуренте. Писатель Шамиль Идиатуллин, автор романа "Город Брежнев", рассказывает об остро современной, смешной и горькой книге Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

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