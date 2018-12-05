Врач объяснил, как избежать отравления рисом

Зерна риса могут накапливать мышьяк и другие токсины, подтвердили американские биологи. Врач Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik рассказал, насколько эта опасность грозит россиянам.

Зерна риса могут накапливать мышьяк и другие токсины, большая часть которых затем попадает в организм человека при переваривании пищи. Об этом рассказали биологи, выступавшие на конференции Общества анализа рисков в Новом Орлеане.

"Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат обычные зерна риса, и изучили, как много его попадает в организм при переваривании пищи", – заявил Чжэн Чжоу (Zheng Zhou) из университета Индианы (США).

Главным источником мышьяка, в отличие от других токсинов, обычно оказываются не промышленные выбросы или иные следы деятельности человека, а грунтовые воды. В некоторых странах, таких как Индия и Бангладеш, около четверти источников содержат запредельно высокие доли соединений мышьяка, что негативно влияет на жизнь местных жителей.

Чжоу и его коллеги выявили, что зерна риса обычно накапливают мышьяк в большом количестве, причем значительная часть его остается в зерне в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток растения. Затем мышьяк попадает в организм людей и животных при переваривании пищи.

Врач, ведущий программы "Еда живая и мертвая" (на канале НТВ) Сергей Малоземов прокомментировал в эфире радио Sputnik данные, обнародованные американскими учеными.

"Мы проводили несколько раз проверки риса, который продается в наших российских магазинах. И в небольшом количестве образцов обнаружили, действительно, некоторое превышение по опасным элементам – в частности, по тому же мышьяку. Особенность риса как культуры состоит в том, что он очень чувствителен к качеству воды. И, к сожалению, эта проблема присутствует. Но наши проверки показали, что, во-первых, загрязнения присутствуют в небольшом количестве образцов. Во-вторых, и там дозы не настольно велики, чтобы их бояться. Опасность может подстерегать тех, кто ежедневно потребляет рис в больших количествах. У них, теоретически, эти элементы могут накопиться в организме и оказать негативное воздействие. Но среднестатистическому россиянину, питание которого не построено на рисе, опасаться здесь совершенно нечего", – заверил Сергей Малоземов.

По его словам, более реальна другая опасность, связанная с рисом.

"Как предупреждают санитарные врачи, если вы больше трех часов храните сваренный рис в тепле, в нем могут развиться какие-то болезнетворные микробы, почвенные бактерии, которые туда нередко попадают – и вы получите очень неприятное пищевое отравление. Поэтому, когда вы рис сварили, то или сразу его съешьте или храните в холодильнике", – посоветовал Сергей Малоземов.

Он также отметил, что не все сорта риса одинаково полезны.

"Диетологи рекомендуют покупать или бурый рис, или рис пропаренный, который был обработан паром перед удалением шелухи. Из шелухи в этом случае переходят на само зерно полезные вещества, например, витамины группы В. Чем меньше рис обработан – или если на маркировке значится, что он пропарен – тем он полезнее", – сказал Сергей Малоземов.