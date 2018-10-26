Эксперт: американцы "придумывают глупости" про "космическое оружие" РФ

Американские СМИ утверждают, что Россия к 2022 году примет на вооружение ракеты – "убийцы спутников". Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik объяснил, что означает это сообщение.

Россия к 2022 году примет на вооружение ракеты, способные сбивать спутники, сообщает CNBC со ссылкой на три источника, знакомыми с отчетами американской разведки.

Ранее западные СМИ предположили, что ракета, замеченная на истребителе Миг-31 в Подмосковье в сентябре, может предназначаться для уничтожения космических аппаратов на околоземной орбите.

Как сообщил источник телеканала, российский истребитель переносил лишь имитацию ракеты, чтобы протестировать совместимость оружия и самолета. Отмечается, что учения начались в прошлом месяце и должны закончиться в среду.

Также утверждается, что в следующем году планируются учения с пусками имитаций с летательных аппаратов. Само оружие, подчеркивает телеканал, должно пополнить российские арсеналы примерно через четыре года.

Помимо этого собеседники CNBC заявили, что похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработали в Китае и США, однако не уточнили, стоят ли у них возможные аналоги на вооружении.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik ответил на вопрос, как можно расценить сообщение американского телеканала.

"Только как обычную провокацию. Потому что мы предлагаем американцам заключить договор об отказе от вывода оружия в космос, а американцы всячески уходят от этого. Аргументов для того, чтобы и дальше продолжать такую политику, у них, в общем, нет. Поэтому они и начинают придумывать такие вот глупости, а в реальности, тем временем, готовятся выводить в космос не только военную технику, но и оружие", – сказал Алексей Подберезкин.