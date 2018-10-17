Политолог объяснил, почему в Европе передумали считать Россию "врагом"

Страны Европы стали задумываться о необходимости строительства собственной системы безопасности и укреплении отношений с Россией, пишет обозреватель испанской газеты El Pais Карлос Ярнос.
По словам Ярноса, главной причиной нестабильности между НАТО и Россией является то, что Вашингтон всегда считал Москву главной угрозой своей безопасности и расширял альянс на восток вплоть до российской границы. Кроме того, важную роль тут играют и страны Восточной Европы, которые давят на НАТО и просят укрепить границы якобы для сдерживания "российской агрессии". Такое восприятие США России было привито и остальным странам Европы и мешало им развивать с Москвой добрососедские связи.
Ярнос подчеркивает, что за последний год Европа в вопросе создания собственной системы безопасности продвинулась дальше, чем за предыдущие шестьдесят лет. При этом одним из первых последствий ее создания станет принятие России "как соседа, партнера, потенциального союзника, а не врага".
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал статью в испанской газете.
"Отношение к России действительно меняется. Точнее, отношения выходят из состояния истерики, которая нагнеталась европейской политической элитой в умах населения. Народ не может жить все время в истерике. Как только истерика заканчивается, начинается здравомыслие, и появляется простая мысль, что Европы без России быть не может. И эта мысль появляется и у политиков, и у простых людей, которые каждый день живут и сталкиваются с реальностью. Поэтому, как только "истеричные накачки" закончились, сразу отношение к России начало улучшаться. Как только перестали говорить, что мы "котов травим" (в Солсбери – ред.), все сразу начало успокаиваться, и отношение к России улучшилось", – сказал Дмитрий Журавлев.