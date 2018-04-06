И без того достаточно абсурдистский британский сюжет о "покушении в Солсбери" пополнился новыми участниками. Как и полагается по законам жанра – или уже мертвыми, или потерявшими рассудок. Якобы. Уже не проверишь.

Свести концы с котами, или Как Британия сама себе свинку подложила Your browser does not support HTML5 audio

Алиса просыпается и обнаруживает, что лежит на берегу, а сестра смахивает с нее сухие листья. Она понимает, что все это был только странный сон, приходит в себя и бежит домой. Все так, только домой ее еще никто не отпускал. Тем не менее аналогия с Льюисом Кэрроллом уже становится пугающей. В том смысле, что если Лондон стряпал свою провокацию в Солсбери в духе этого писателя, то после пробуждения от "страны чудес" для Юлии Скрипаль еще очень даже может наступить "зазеркалье".

Если судить по тому, что мы о ней за последние сутки узнали, она и сама не совсем в курсе, что с ней происходит. Но в ее случае главное все же, что она это чувствует. А то ведь Тереза Мэй обещала ей и ее отцу необратимые, если не летальные последствия. Но пока наоборот: только черному коту и не везет. И еще двум морским свинкам. Домашним питомцам экс-шпиона. Хоть они даже все вместе – это не слон, но не приметить их при обыске могли либо слепцы, либо халтурщики. А ведь они заслуживали особого отношения. Если и не ради милосердия, то ради оперативно-следственных мероприятий.

Опять же привет от Кэрролла. В первоначальном варианте "Алисы" чеширский кот тоже отсутствовал. Затем автор ввел его в повествование под воздействием только ему известных обстоятельств. Но выражение "улыбается, как чеширский кот" вошло в обиход еще до Кэролла. У него этот кот оставлял улыбку даже вместо себя. В отличие от этого сказочного существа у Скрипаля жили реальные братья его меньшие. Теперь не живут. Но сказки в Англии пишут и про них. Стоило российскому посольству официально поинтересоваться судьбой этих зверушек, как британскую власть тут же вдохновило на незамысловатые в принципе сюжеты.

Выяснилось, что после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом, а когда вошли – видимо, после того, как полиция увезла дверь в неизвестном направлении – обнаружили, что свинки уже мертвы от обезвоживания, а черный перс по кличке Нэш ван Дрейк – "в состоянии глубокого стресса". Его отвезли, куда бы вы думали, в Портон-Даун, но животное (внимание!) "так страдало, что его решили усыпить". Затем всю троицу кремировали из опасений, что они заражены "Новичком".

Как они могли быть заражены ядом-убийцей, если свинки просто хотели пить, а кот просто сошел с ума, это, надо полагать, не вопрос. Для того и сказки, что бы там все происходило непостижимым для людей образом. А тут и сказочке конец. Британия свела концы с котами и сама себе подложила свинку. И не в том дело, что рассказала страшную историю про свои нравы. А в том, что, может, это добрым молодцам урок. Мол, не стоит российскому посольству интересоваться судьбой Скрипалей. Пока они живы. И после этого должно прозвучать зловещее: ха-ха-ха.

Котов, кстати, у Скрипаля было два. И его племянница Виктория как-то сказала, что соседи видели одного из них убегающим из дома. Надо бы британским спецслужбам еще раз все внимательно осмотреть. Может, он оставил после себя улыбку. А может, и не кот это был вовсе, а "крот"…

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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