Эксперт рассказал, с какой целью США увеличивают число эскадрилий ВВС

США намерены значительно, практически на четверть, увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил, что подобные планы говорят об агрессивных намерениях Пентагона.

Соединенные Штаты хотят на четверть увеличить число эскадрилий Военно-воздушных сил в 2025-2030 годах. Об этом заявила министр ВВС США Хезер Уилсон.

"Чтобы встретить мир таким, какой он есть, с быстро развивающимися противниками, те ВВС, которые нам нужны, должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025-2030 годах, чем сейчас", — заявила Уилсон на конференции в Вашингтоне.

По ее словам, общее число эскадрилий должно быть 386, тогда как сейчас их насчитывается 312.

Точное число летательных аппаратов, которое нужно для этого поставить на вооружение, как и размер средств на финансирование этих целей Уилсон не назвала.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что подобные планы говорят об агрессивных намерениях Пентагона.

"Соединенные Штаты Америки активно готовятся к неким агрессивным военным действиям. Для этого им необходимы средства "длинной руки", то есть ВВС, которые бы несли соответствующие смертоносные крылатые ракеты. Но для этого надо не просто увеличивать количество самолетов, их модернизировать, а надо создавать новые проекты – раз они хотят адаптировать свои ВВС к условиям современного боя. Вместе с тем, подобного рода увеличение и количества, и качества самолетов соответствует агрессивным намерениям – продолжать доминировать в мире с помощью военной силы", — сказал Андрей Кошкин.