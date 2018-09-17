"Усидеть на двух стульях". Политолог о курсе Швейцарии в отношениях с РФ

Берн ужесточил процедуру аккредитации для дипломатов РФ, заявили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве. Политолог Кира Сазонова в эфире радио Sputnik дала свое объяснение поведению Швейцарии.

Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД).

В ведомстве подтвердили, что с весны три раза вызывали российского посла или временного поверенного для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

"МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов", – заявил представитель пресс-службы министерства Пьер-Ален Эльтшингер.

"В то же время мы продолжим усилия по сохранению хороших отношений с Россией", – подчеркнул он.

Кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова в эфире радио Sputnik дала свое объяснение поведению Швейцарии в данной ситуации.

"На мой взгляд, у Швейцарии вообще очень сложная задача в международных отношениях, а именно – усидеть на двух стульях. С одной стороны, они всегда декларируют принцип нейтралитета и на самом деле долгое время его придерживались. Действительно, Швейцария не входит в Евросоюз и в еврозону. Но в то же время Швейцария, во-первых, страна маленькая, и, во-вторых, ее со всех сторон окружают государства ЕС, у которых в последнее время не очень дружественная политика в отношении России. Поэтому швейцарцы не могут быть свободны от всех этих шпионских страстей, в которые сейчас погрузился Европейский союз. Соответственно, Швейцария старается и с Россией сохранять декларативно хорошие отношения, и попасть при этом в общий европейский тренд: они теперь везде ищут шпионов, "охотятся на ведьм", вернувшись тем самым в сущее средневековье", – сказала Кира Сазонова.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории в Шпице. Ее эксперты ранее исследовали химические атаки в Сирии и попытку отравления в Солсбери.

Также Tages Anzeiger сообщила, что сейчас в Швейцарии работают десятки российских агентов. В российском посольстве в Берне назвали публикацию "бездоказательной", работающей на подрыв двусторонних отношений.