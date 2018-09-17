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"Германия будет стоять твердо". Эксперт о значении газа из России для ФРГ

(обновлено: 11:13 17.09.2018)
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© Фото : Nord Stream 2Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в ВыксеОтгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе
© Фото : Nord Stream 2
Германия не откажется от российского газа ради США, утверждают немецкие СМИ. Почему ей это было бы невыгодно, в эфире радио Sputnik объяснил эксперт Владимир Оленченко.

Германия не станет покупать американский сжиженный природный газ, так как он невыгоден для страны с экономической точки зрения и не обеспечит ее энергетическую безопасность, пишет Handelsblatt.

В первую очередь, как указывает издание, Германия не располагает необходимой инфраструктурой для получения американского топлива, а строительство нужного терминала, по мнению автора статьи, вряд ли окажется рентабельным.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на акции правительства Германии День открытых дверей у здания Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине. 26 августа 2018
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Мнение: Меркель пойдет ва-банк для сохранения "Северного потока-2"
Во-вторых, отмечает газета, Германия к 2050 году планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии, поэтому инвестиции в новую газовую инфраструктуру при существовании более дешевого "Северного потока-2", как считает автор статьи, кажутся сомнительными и маловероятными.

Кроме того, напоминает Handelsblatt, Россия обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей Германии, что говорит об отсутствии какой-либо зависимости страны от российских поставок.

Берлин вряд ли пойдет на риск утраты энергетической безопасности, меняя Россию на США, которые проводят политику "Америка превыше всего" и активно участвуют в торговых войнах, заключает автор статьи.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Идет серьезное противостояние между Германией и США, в том числе и в области энергетики. Газ – это составная часть цены большинства товаров. А германская экономика ориентирована на экспорт. Поэтому цена газа для немцев – это не отвлеченная величина, а цена товара и, соответственно, конкурентоспособность. Чем выше цена газа, тем ниже конкурентоспособность германских товаров на мировом рынке и наоборот. США хотели бы снизить конкурентоспособность германских товаров в пользу своих. Поэтому ФРГ будет стоять твердо – она не будет действовать в ущерб себе. С другой стороны, Германия понимает, что США и их союзники в Европе будут продолжать будировать вопрос. Поэтому Германия перебросила мяч на американскую сторону, говоря, что американский газ дорогой. Теперь США должны доказывать, что цена на их газ приемлема", – отметил Владимир Оленченко.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Выгоден и необходим". Эксперт о позиции Европы по "Северному потоку-2"
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

Российские власти, в свою очередь, многократно отмечали, что "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом. Берлин также выражал готовность довести его до конца при условии сохранения транзита газа через Украину.

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