"Германия будет стоять твердо". Эксперт о значении газа из России для ФРГ

Германия не откажется от российского газа ради США, утверждают немецкие СМИ. Почему ей это было бы невыгодно, в эфире радио Sputnik объяснил эксперт Владимир Оленченко.

Германия не станет покупать американский сжиженный природный газ, так как он невыгоден для страны с экономической точки зрения и не обеспечит ее энергетическую безопасность, пишет Handelsblatt.

В первую очередь, как указывает издание, Германия не располагает необходимой инфраструктурой для получения американского топлива, а строительство нужного терминала, по мнению автора статьи, вряд ли окажется рентабельным.

Во-вторых, отмечает газета, Германия к 2050 году планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии, поэтому инвестиции в новую газовую инфраструктуру при существовании более дешевого "Северного потока-2", как считает автор статьи, кажутся сомнительными и маловероятными.

Кроме того, напоминает Handelsblatt, Россия обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей Германии, что говорит об отсутствии какой-либо зависимости страны от российских поставок.

Берлин вряд ли пойдет на риск утраты энергетической безопасности, меняя Россию на США, которые проводят политику "Америка превыше всего" и активно участвуют в торговых войнах, заключает автор статьи.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Идет серьезное противостояние между Германией и США, в том числе и в области энергетики. Газ – это составная часть цены большинства товаров. А германская экономика ориентирована на экспорт. Поэтому цена газа для немцев – это не отвлеченная величина, а цена товара и, соответственно, конкурентоспособность. Чем выше цена газа, тем ниже конкурентоспособность германских товаров на мировом рынке и наоборот. США хотели бы снизить конкурентоспособность германских товаров в пользу своих. Поэтому ФРГ будет стоять твердо – она не будет действовать в ущерб себе. С другой стороны, Германия понимает, что США и их союзники в Европе будут продолжать будировать вопрос. Поэтому Германия перебросила мяч на американскую сторону, говоря, что американский газ дорогой. Теперь США должны доказывать, что цена на их газ приемлема", – отметил Владимир Оленченко.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

Российские власти, в свою очередь, многократно отмечали, что "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом. Берлин также выражал готовность довести его до конца при условии сохранения транзита газа через Украину.