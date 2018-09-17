"Больше ничего в загашнике нет". Мнение о новом "отравлении" в Солсбери

Отравившиеся в Солсбери посетители ресторана могут оказаться русскими, пишут британские СМИ. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik объяснил, почему любое отравление в Великобритании пытаются так или иначе связать с Россией.

Двое пострадавших в ресторане в английском Солсбери предположительно являются русскими, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.

"Посетитель ресторана Аманда Ньютон сказала, что она сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо, когда они ели в ресторане", – пишет издание.

В то же время источники телеканала Sky News сообщили, что только один из пострадавших был русским. Официально информация о национальности пострадавших не подтверждена.

Телеканал RTE, в свою очередь, сообщил, что двое пострадавших посетителей ресторана находятся в сознании, им оказана помощь на месте. "Служба скорой помощи сообщила, что пациенты, по последней информации, находятся в сознании и им была оказана помощь на месте", – говорится в сообщении телеканала.

Полиция английского графства Уилтшир пока не знает, является ли новый инцидент в Солсбери преступлением или нет. "На данный момент еще неясно, имело ли место преступление, выяснение продолжается. Окружная больница Солсбери работает в обычном режиме", – указывается в переданном в РИА Новости сообщении полиции Уилтшира.

"Сейчас мы можем подтвердить, что ничто не говорит о том, что речь идет об отравлении "Новичком". Оба человека остаются в больнице для наблюдения", – отмечается в сообщении.

Полиция отмечает, что в связи с недавними событиями в Солсбери экстренные службы предприняли все возможные меры предосторожности. На данный момент инцидент более не считается крупным. Полицейское оцепление еще некоторое время сохранится вокруг ресторана, уточняется в сообщении.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев объяснил, почему любое отравление в Солсбери пытаются связать с Россией.

"Это долгоиграющая пластинка. Других вариантов в отношении России у британских властей нет: надо же показывать миру, что Россия – страна-агрессор, что у России еще достаточно и химического, и бактериологического, и всякого оружия. Им надо постоянно держать население собственной страны и мировое сообщество "в тонусе". Сейчас очередной виток дезинформации: вроде бы отравлены русские. Видно же, что все это шито белыми нитками, никакого участия России не было и в помине. Но у британцев, наверное, больше нет ничего в загашнике. Они сейчас говорят, что Россия должна "повиниться" и допустить британских и американских офицеров, чтобы они проинспектировали наши склады химоружия. Но у нас нет химоружия, мы члены ОЗХО. Были уже десятки инспекций, все давно проверено. Нет, надо повиниться – все к этому сводится", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

В марте, согласно версии Лондона, в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" подвергся бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что Россия "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.