Наследие Романовых. Где спрятаны сокровища царской семьи

Премьера нового подкаста радио Sputnik – "Последнее путешествие Романовых". Слушайте в Itunes, а также в Google Podcasts.
Дорога от Тюмени до Тобольска занимает чуть меньше четырех часов. Уже на подъезде к старой столице Сибири поезд выныривает из лесного тоннеля и идет вдоль Иртыша. Отсюда из окна вагона хорошо виден стоящий высоко на холме Тобольский кремль – белая крепость застыла на вершине и маяком наблюдает за поездом, пока тот делает большой крюк по противоположному берегу, чтобы добраться до железнодорожного моста через реку. В 1917-м поезда в Тобольск не ходили, что стало одной из причин, почему именно сюда Временное правительство решает перевезти семью Романовых из Царского села. В Тобольске они будут в безопасности, считали министры, подальше от столиц. Где и в каких условиях жила царская семья? Был ли Николай под охраной или под арестом? Что связывало семью с монастырем по соседству? И где могут быть спрятаны сокровища Романовых? Мы отправились в Тобольск, чтобы попытаться представить жизнь царской семьи в сибирской ссылке.
Он наш проводник по временному дому Романовых. Столовая, кабинет Николая, большая гостиная, где пили чай, читали или смотрели кино по вечерам, спальни детей – современный порядок вещей собирался и расставлялся по фотографиям из альбома, который сохранился в архиве музея. Из подлинных интерьеров остались скрипучая лестница на второй этаж, печи и входная дверь, после отъезда вещи семьи были вывезены или распроданы. Воспоминания, дневники, письма, гербарии, шаль, книги – через них мы пытаемся "увидеть" семью, когда-то жившую в этом доме. Чем они занимались целыми днями? "Они часто писали – начался новый день, и он такой же скучный как прошлый", – говорит Эдуард Бурнашев.
Николаю пришлось придумывать себе занятия. Император много читал, в основном русскую классику – Толстой, Тургенев, Лесков. Но нужна была и физическая работа. "Тогда он выходил во двор, маршировал, чтобы сохранить воинскую выправку, он был человек военный, – рассказывает Бурнашев. – Уже позже ему привезли дрова, чтобы он их пилил".
Как самая обычная семья, Романовы вели хозяйство – разбили огород, у них были куры, свиньи и конюшня. После запрета выходить в храм в большой гостиной был устроен иконостас. Долго не знали, чем занять досуг, и вдруг неожиданное и радостное решение – учитель английского языка Гиббс предложил ставить пьесы. И они стали спасением.
Весной 1918 года революция докатилась до Сибири, местная власть перешла к большевикам, настроение в городе, а потом и в доме стало меняться. В марте семья официально оказалась под арестом, а не под охраной. Солдаты с большевистскими взглядами не скрывали ненависть к бывшему монарху – на заборах появилась нецензурная брань, на качелях оскорбления в адрес императора. Апофеозом стал приказ о снятии погон. Его озвучил Евгений Кобылинский, начальник особого отряда по охране царской семьи в Тобольске. Николай Александрович написал об этом в дневнике: "Этого свинства я им не забуду!" Одна из немногих эмоциональных записей.
История с погонами стала началом новых жестких правил. Сократили расходы на содержание семьи, Романовым пришлось уволить часть прислуги, стало не хватать денег на еду. В городе начались перебои с продовольствием, выросли цены, для сибирской столицы наступило новое время.
"Если Петроград голодал в период как раз между двух революций, то здесь крестьяне колеса у повозок смазывали сливочным маслом,, – и не понимали, что там происходит. Здесь голода не было, здесь жили хорошо местные жители, в достатке, поэтому не было проблем в том, чтобы поделиться продуктами с царской семьей", – Эдуард Бурнашев описывает жизнь Тобольска в те годы. Но помощь приходила и с другой стороны.
По дороге мы вместе вспоминаем, как сестры из монастыря приходили к Романовым в дом на богослужения, приносили еду – мед, сладости, орехи, грибы. Из разговора мы неожиданно узнаем – монастырь был готов принять и укрыть семью в Тобольске. "Когда Волков, личный камердинер Александры Федоровны, прибыл в монастырь, чтобы узнать, возможно ли здесь разместить царскую семью, оказалось, что место имеется – вот этот красный корпус, — отец Алексий показывает на соседнее кирпичное здание. — Его к этому времени построили, там только не было дверных проемов и оконных рам, и, к сожалению, не было еще допуска от епархиального начальства на использование здания. И по этой причине матушка ему сказала, что дайте две недели и закончим все документальные дела, установим оконные рамы, двери и можно будет переехать. Но спустя 10 дней прибывает комиссар Панкратов, и переезд Романовых был просто невозможен в дальнейшем".
Было и другое место, где могла бы оказаться семья – Тобольский тюремный замок. "Когда большевики захватили здесь власть, было принято решение о переводе императорской семьи в Тобольский тюремный замок, и даже камеры стали готовить. Вся семья могла оказаться у нас в тюрьме", – говорит историк Эдуард Бурнашев.
Кому-то очень хотелось пополнить список знаменитых постояльцев этой тюрьмы – Достоевский, Чернышевский, Короленко, почему бы и не Романовы. Сейчас в бывшем тюремном здании музей и хостел, где предлагают почувствовать себя заключенным. Кирпичные стены, выкрашенные белой краской – ремонт сделан недавно. Карцеры со свежей штукатуркой и новые рамы в окнах создают иллюзию музейного современного пространства. Но нет. Тюрьма здесь была и в наше время, закрыта в 1989 году. Строгого режима, а до этого – царская десятки лет. Стены и энергетика те же. Боль, страдания, грязь, голод, тысячи человеческих тел, безумие, страх – ничего не исчезло. И чуть сладковатый запах. Как бы там чувствовали себя Романовы, можно только догадываться. Но приезжает новый комиссар с мандатом о переводе семьи в Екатеринбург. И, видимо уже понимая, что отъезд неизбежен, семья пытается спрятать самые ценные вещи.
"Часть сокровищ была обнаружена, в основном – в Иоанно-Введенском женском монастыре, а мы с коллегой, когда начали эту тему изучать, пришли к выводу, что неспроста сюда после расстрела императорской семьи стали приезжать свита, слуги царской семьи. Возможно был какой-то уговор, договоренность, потому когда полностью все финансирование было прекращено для царской семьи, они не могли платить, слуги бесплатно работали, помогали семье. Те, кто уцелел и не был подвержены репрессиям – Жильяр, Гиббс, Волков, Чемодуров – они все возвращаются в Тобольск", – рассказывает Эдуард Бурнашев.
Мы уезжали из Тобольска со смешанными чувствами. Практически все историки, с кем мы встречались по ходу нашего путешествия, говорили в один голос – да, семья была по-своему счастлива в Тобольске все восемь месяцев в этом довольно просторном бывшем губернаторском доме, в котором Романовых помнит лишь скрипучая лестница на второй этаж. Про них почти забыли. Если первые месяцы под окнами собирались толпы зевак, то к зиме интерес к царю поутих – живет и живет. Николай Александрович занимался домашними делами – его не отвлекали государственными заботами, он мечтал об этом долгие годы. Они были вместе. Они даже привыкли жить за забором. Но каким призрачным кажется это семейное счастье под арестом сейчас, взглядом из наших дней. Когда мы знаем, что случилось дальше.
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