Кто Вы, Николай II? Биограф о причинах отречения и характере императора

Премьера нового подкаста радио Sputnik – "Последнее путешествие Романовых". Слушайте в Itunes, а также в Google Podcasts.
О событиях в Пскове в момент отречения царя, о том, каким человеком был последний император, его слабостях, сильных сторонах и отношениях с Александрой Федоровной, о предательстве окружения и шансах на спасение семьи, невозможности отъезда в Лондон и причинах ссылки в Тобольск, а также о легендах, придуманных большевиками о Николае II – в эксклюзивной беседе радио Sputnik с историком, автором биографии Николая II в серии ЖЗЛ Сергеем Фирсовым.
– Сам факт отречения от престола продолжает вызывать споры. Одни говорят, что царь принял решение, находясь в изоляции и под давлением ближнего круга, другие – что акт был составлен неверно и написан карандашом. В чем истинная причина отречения, и было ли решение Николая II осознанным или, скорее, оно было вызвано отсутствием выбора?
Мы можем сказать, что руки Николая II были достаточно слабы, чтобы удержать власть во всем объеме в условиях все более нараставшего кризиса. Кризис, я хотел бы подчеркнуть, это понятие не только и не столько социально-экономического порядка, сколько социально-психологического. Изменялся строй жизни, разорялось дворянство, выходили на политическую сцену новые классы, экономически обеспеченные, но не имевшие политической власти, которую они стремились у самодержавия получить, но самодержавие им эту власть не давало.
Империя решает проблемы порой гораздо медленнее, чем возникают новые проблемы. Мы должны все это учитывать, когда говорим об императоре Николае II, о тех сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться. В этой ситуации, я не знаю, может быть надо быть Петром Великим, Наполеоном или осовремененным Юлием Цезарем, чтобы выйти из кризиса и преодолеть его. Можно ли найти на каждую историческую эпоху личность по масштабу равную Юлию Цезарю? Вряд ли. Поэтому и не следует требовать от императора больше, чем он мог дать.
– Что произошло после подписания акта об отречении 2 марта 1917 года?
Это безусловная трагедия. Если смотреть с другой стороны – что происходит после отречения царя? Казалось бы, он мог поехать к жене и больным детям. Но он разворачивается и едет обратно в ставку. Я думаю, что это важный момент, на который следует обратить внимание. Да ведь и условно манифест был подписан с явными нарушениями. Современные монархисты любят говорить, что манифест подписан синим карандашом и адресовался начальнику штаба, хотя и был контрассигнирован генерал-адъютантом графом Фредериксом, министром Императорского двора. Это делает его незаконным. На это что можно ответить? Во-первых, революция сама по себе акт незаконный. И рассуждать о правильности оформления бумаги в условиях, когда все рушится – бессмысленно.
Второй момент – документ действительно с формальной точки зрения незаконный. Может быть, поэтому император и поехал в ставку для того, чтобы заручившись поддержкой штаба, разорвать его. Не получилось. И оттуда он уже возвращался в Царское село как пленник.
Монархисты пытаются акцентировать внимание на заговоре, который привел к трагедии отречения. Противостоящие им исследователи подчеркивают, что революция – это не случайное явление, и что дело не в заговоре как таковом. Я думаю, что дело, конечно, не в заговоре. Выражаясь пафосно и литературно, опять можно вспомнить Василия Розанова. "Задуло свечку" – писал он в "Апокалипсисе нашего времени". Он писал, что царь не ломался, не лгал, но увидев, как отвернулись от него ради несчастной распутинской истории, предали его, сказал, что отрекается от этого подлого народа, и стал в Царском селе колоть лед. Вполне благородное занятие. Кажется, как-то так он выразился об этом.
– Как известно, были планы переправить Николая II с семьей в Великобританию, потом в Крым. Что пошло не так?
Чем больше развивалась революция, тем меньше шансов на отъезд у Николая II оставалось. А в условиях разраставшейся революции это могло означать только одно – то, что в дальнейшем и произошло. И дело было не в желании представителей Временного правительства оставить императора в России или выслать его за ее пределы. Дело было в том, что и сами они месяц от месяца становились слабее и слабее.
– Почему для ссылки был выбран Тобольск?
– Первоначально действительно намеревались выслать в Крым. Но потом решили, что в Тобольске будет безопаснее. Город не имел прямой связи по железной дороге с центром. И это был на тот момент плюс. То есть, обеспечить охрану царя от возможных обстоятельств там было проще и лучше.
Просыпались в девять утра, завтракали, гуляли, потом пилили дрова – такая возможность появилась после просьбы Николая II. Ставили пьесы, читали вслух, занимались с детьми. Вслух читали классиков, преимущественно русских. Можно ли считать, что император обрек свою семью после отречения на смерть? Я думаю, что он не мог этого представить, хотя, безусловно, обрек, обрек…
– Как вы могли бы описать его отношения с Александрой Федоровной? Уважение, любовь? И были ли они типичны для того времени?
– А каким он был по характеру?
– Он был тонкий, глубокий по-своему человек. Но человек, который не хотел править. Быть может, после того, как вынужденное отречение состоялось, он в чем-то почувствовал облегчение. Можно сказать, это было освобождение из самодержавного плена, куда он был по факту рождения помещен.
Относительно недавно вышел фильм "Матильда", где показаны его отношения с балериной Матильдой Ксешинской. Я думаю, что слишком активная реакция на него неправомерна. Да, в то время, как, впрочем, и в наше, всякое случалось. Но, во-первых, это было до брака, и, во-вторых, это не воспринималось как что-то из ряда вон выходящее. Многое не воспринималось как из ряда вон выходящее тогда. Например, у императора была татуировка дракона на руке. Это была мода английской королевской семьи – татуировать тело. Делали это в Японии, король Георг, брат Николая II, был весь татуировках. Мода. Это к слову.
Мы не представляем или не знаем до конца психологических реалий того времени. Хотя с ними можно познакомиться, благо осталось много воспоминаний, дневников. Остались даже речи Николая II, мы можем услышать, как он говорил. У него был, что называется, гвардейский акцент. Это трудноопределимое выражение. Послушайте сами на YouTube, быть может, поймете, что это значит. Редкий случай, когда голос исторического персонажа доносится до нас.
– Они – император, Александра Федоровна, дети – понимали, что не смогут спастись, когда уезжали из Царского села?
– Получается, Николая II все предали?
– Я не знаю, как говорить о предательстве… Для того, чтобы оставаться верным, на тот момент нужна была еще и цельность. Большинство людей тогда и сейчас – не цельные люди. Это люди, боящиеся всего, опасающиеся за свои семьи. Трудно быть цельным, поэтому я не знаю, корректно ли обвинять их. Тех, кто ушел. А знаем, как мы бы поступили в той ситуации? Вот при Сталине некоторые пламенные большевики, обвиненные в качестве врагов народа, предлагали свои услуги. Говорили, что они не враги, а подлинные друзья народа, а в качестве доказательства предлагали провести расстрел, например, собственных близких, жен. Как это объяснить?
– У семьи Николая II был шанс выжить?
– В советское время вокруг фигуры Николая II ходило множество слухов и мифов. Откуда они появлялись?
– В советское время царь превратился в некую странную фигуру, о которой даже и говорить-то было не принято. Почему пользовалась такой популярностью книга Касвинова "Двадцать три ступени вниз"? Потому что, несмотря на все свое советское нутро, эта была книга о человеке, а не о революционных процессах. Людям хотелось познакомиться с личностью Николая II. Советский человек был остроумным, Николай II вошел, среди прочего, и в анекдоты. Тоже любопытный момент. 50-летие Октябрьской революции, учреждение ордена Октябрьской революции. Тут же рождается анекдот, что постановлением Верховного совета СССР первыми орденами Октябрьской революции решено наградить Григория Распутина и Императора Николая II за создание революционной ситуации в России. В любом случае этот и прочие анекдоты ходили, и мне он кажется по-своему остроумным.
Но даже мало-мальски образованный человек, прочитав эту подделку, сразу бы понял, что Вырубова такое написать не могла – так не пишут не только придворные женщины, но и "среднекультурные" женщины из общества: с кликухами полублатными…, с выражениями. И среди прочего, император Николай II описан как сладострастник, дамский угодник и любовник Вырубовой. Это к слову о мифах. Должен был создаться образ ничтожного человека, при этом злобного и кровавого.
– Сто лет прошло с момента гибели Романовых, советская империя ушла в прошлое. Каким видится Николай II в наши дни?
Наступила ли для Николая II историческая давность? Нет. Это фигура политическая, она еще не принадлежит истории. Ей сражаются. И за идеалы будущего России, видя это будущее прошлым. И воспринимая Николая II как идеального царя – помазанника божьего. Им сражаются и те, кто стоит на левом фронте и говорят, что Николай II – это человек, разрушивший Россию, слабый правитель. Есть небольшая группа тех, кто разделяет старые советские представления. Но, в любом случае, повторяю, Николай II еще не принадлежит истории, как принадлежат истории Александр Македонский или Юлий Цезарь.
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