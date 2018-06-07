Представитель ЛНР: план Киева по Донбассу – в канве "партии войны"

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскрыл план по "возвращению" Донбасса. В эфире радио Sputnik уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник отметил, что это предложение явно не будет работать на урегулирование конфликта.

Операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без привлечения армии, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Когда мы говорим, что мы вернем оккупированные территории, это не простой процесс и не военная операция, это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов. <…> Это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения вооруженных сил. <…> Мы попробовали в МВД, СНБО обсуждать и дискутировать вокруг этой темы, как быть готовыми к такому механизму", – сказал Аваков на форуме "Формула безопасности Украины. Продолжение", трансляцию вело МВД Украины на Facebook

По словам министра, для такой операции не нужно привлекать одновременно 40 тысяч миротворцев ООН, достаточно будет двух тысяч.

В эфире радио Sputnik уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник прокомментировал заявление Авакова.

"Уже не впервые Аваков выдвигает всевозможные предложения, хотя, по большому счету, это не его функция. Задача Киева – выполнять Минские соглашения, которые он подписал, взяв на себя эти обязательства. Аваков предлагает использование подведомственных ему силовых структур для проведения зачистки, что полностью исключается Минскими соглашениями, приверженность которым постоянно декларирует (президент Украины Петр) Порошенко. После принятия закона о реинтеграции Порошенко фактически оттер Авакова от участия в операции Объединенных сил, которые находятся полностью под контролем ВСУ и непосредственно под контролем самого Порошенко. Поэтому Аваков, дабы оставаться в канве "партии войны", регулярно что-то предлагает. Но этот план однозначно будет работать против решения конфликта политико-дипломатическим путем и, естественно, не будет работать на урегулирование конфликта, и уж тем более не будет работать на примирение", – сказал Родион Мирошник.

С 2017 года продолжаются дискуссии о возможности ввода в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

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