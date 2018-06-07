Политолог: ситуация в экономике России существенным образом изменилась

В Москве проходит ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным". Отвечая на первый вопрос, президент заявил, что Россия движется в сторону полосы "устойчивого белого цвета". Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал этот тезис.

В Гостином дворе в Москве проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным". Это первое подобное мероприятие с момента вступления главы государства в должность.

На "Прямую линию" уже поступило более двух миллионов вопросов.

Отвечая на первый вопрос – на какой "полосе" сейчас находится страна, Владимир Путин заявил, что Россия сейчас движется в сторону "белой полосы", в правильном направлении.

"Если говорить вот такими категориями "белое", "черное", "серое", на какой полосе мы сейчас находимся, то мы движемся в сторону устойчивого белого цвета. Но, конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем. Посмотрите, вроде бы в Арктике, Антарктике полная белизна, белая пустыня, и все равно даже там есть вкрапления серого, черного цвета. Так же и у нас. Но в целом мы движемся в правильном направлении", – сказал президент.

По его словам, Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, хотя и небольшого.

"Во-первых, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил. Но это не падение, а рост. Полтора процента за прошлый год. Растет промышленность, растет сельское хозяйство. Стабильно. И все это приобрело устойчивую тенденцию. У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. И это все на фоне ускоренного роста инвестиция. За прошлый год 4,4%. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе рост тоже гарантирован", – заявил Путин.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал тезисы, озвученные президентом.

"Два года назад, когда была произнесена фраза Путина о "серой полосе", за некоторое время до этого другой президент другой сверхдержавы (экс-президент США Барак Обама – ред.) сказал, что экономика России "разорвана в клочья". Но хочу подчеркнуть – ни в 2016, ни в 2015, то есть в разгар кризиса, конечно, экономика Россия не была "разорвана в клочья", хотя удар по ней был нанесен достаточно серьезный. Причем это был комбинированный удар: совпали и падение цен на нефть, и санкционные меры – дополнительный удар, который "оседлал" эту волну нефтяного кризиса. Сейчас же мы видим, что за прошедшие два года, то есть с 2016 по 2018, ситуация существенным образом изменилась. И самое важное изменение состоит в том, что начался рост экономики – тот самый переход к "белому", по большому счету, произошел. В 2017 году этот переход уже зафиксирован, в 2018 – наша экономика будет расти и дальше. Поэтому можно сказать, что мы уже в "белой полосе"", – сказал Владимир Шаповалов.