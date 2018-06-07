Кинокритик: фильмы Киры Муратовой навсегда изменили тех, кто их посмотрел

Умерла сценарист и режиссер Кира Муратова. Для каждого любителя кино это личная потеря, сказал в эфире радио Sputnik кинокритик Сергей Сычев.

Режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщил продюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах", – написал он на своей странице в Facebook.

Информацию о кончине Муратовой подтверждает украинское издание Buro24/7, которое ссылается на ее мужа Евгения Голубенко.

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на "Ленфильме".

На ее счету два десятка фильмов. Среди них – "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Три истории", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" и другие. Фильм "Астенический синдром", который вышел на экраны в 1989 году, был удостоен Специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля в 1990 году.

Ее последней работой стал фильм "Вечное возвращение", вышедший на экраны в 2012 году. В возрасте 80 лет Муратова заявила о завершении карьеры.

В эфире радио Sputnik кинокритик Сергей Сычев рассказал, что значат для него фильмы Киры Муратовой.

"Понятно, что Кира Муратова, несмотря на то, что про нее сейчас часто говорят, что она – украинский режиссер, она, конечно, режиссер русский, который принадлежит русской культуре, все свои фильмы она снимала на русском языке. И смотрели ее у нас. Я думаю, что для каждого уход Киры Георгиевны – это совершенно личная потеря, потому что ее фильмы практически всех, кто их хоть раз посмотрел, изменили, наверное, раз и навсегда. У каждого есть свой самый главный фильм Киры Муратовой, каждый помнит какие-то забавные цитаты ее героев или, наоборот, очень трагические, сентиментальные ситуации, в которые они очень неловко и наивно все время попадали. Я думаю, то, что так получилось, что она ушла во время Кинотавра, фестиваля, на котором она не раз получала призы, где почти все ее картины так или иначе были в конкурсе, думаю, это позволит проводить ее всем вместе. Каждый сможет если не сказать вслух то, что он думает об этом, то ощутить, что он чувствует эту утрату вместе со всеми", – сказал Сергей Сычев.

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