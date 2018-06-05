Военный политолог объяснил, почему США трезвонят на весь мир о новом оружии

В США раскрыли возможности создаваемого против России маломощного ядерного оружия. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов поделился мнением о цели подобных публикаций.

В США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия, пишет Warrior Maven.

Речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок, отмечает издание. Предполагается, что новые разработки дадут возможность выбирать между различными вариантами вооруженного ответа потенциальному противнику. Разработка маломощного оружия рассматривается многими американскими экспертами как важный фактор "сдерживания России" при помощи тактики "эскалации для деэскалации" ситуации, подчеркивает Warrior Maven.

Как рассказал изданию директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен, большинство конкретных технических конфигураций еще предстоит определить, однако в Пентагоне уже изложили первоначальный проект разрабатываемого оружия.

По его словам, вместо того чтобы работать над созданием уникального в своем роде маломощного ядерного оружия, возможен вариант оснащения баллистических ракет подводного пуска Trident D5 боеголовками малой мощности W76-2. Новые боеголовки планируется создать на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со ста до пяти-шести килотонн в тротиловом эквиваленте.

"Это гораздо проще, чем создавать совершенно новую боеголовку", – подчеркивает Кристенсен.

В Пентагоне указывают, что такой вариант не требует разработки новых ядерных боеголовок, не приведет к увеличению ядерного запаса, а значит, согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал эту публикацию.

"Зачем о начале разработок трезвонить на весь мир? Да все очень просто. После того, как президент (России) Владимир Путин показал наше новейшее оружие, весь мир был в шоке. Российский ВПК, который считали разгромленным, смог предоставить самые современные, новейшие виды вооружения. Теперь США, чтобы поднять дух своих солдат, своего населения, кричат, мол, у них тоже есть новейшее оружие. Хотя эти ракеты – это ХХ век, ничего нового я не вижу в этих ракетах с ядерными боеголовками", – сказал Олег Глазунов.

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В марте Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии. Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.