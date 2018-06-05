Адвокат об аресте активов "Газпрома": компания – в безопасной ситуации

Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд, заявили в украинской компании. Адвокат Денис Скрябин в эфире радио Sputnik рассказал, что, несмотря на действия Киева, российской компании, по сути, ничего не угрожает.

Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявили в украинской компании.

Отмечается, что судебные исполнители также "проводят действия", чтобы заморозить активы российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Соответствующие ходатайства "Нафтогаз" подал на прошлой неделе.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", – сообщили в украинской компании.

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания "применит все доступные законные средства и инструменты", чтобы получить от "Газпрома" 2,6 млрд долларов.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"В настоящее время голландский суд наложил лишь так называемые обеспечительные меры. И в дальнейшем будет решаться вопрос о возможности обратить взыскание на это имущество, и этот вопрос будет достаточно долгий и повлечет за собой еще несколько судебных разбирательств. Поэтому на сегодняшний момент активам "Газпрома" как таковое ничего не угрожает, соответственно, "Газпром" может продолжать свою деятельность и использовать эти активы. Единственное, что ему на сегодня запрещено, это их продажа. Но учитывая политику "Газпрома", насколько нам известно, он и не собирался продавать свои активы, в том числе в целях погашения штрафа, установленного арбитражем. Более того, в настоящее время "Газпром" обжалует незаконное, по его мнению, решение. После чего мы сможем увидеть ситуацию, при которой подобные аресты будут отменены. Поэтому считаю, что "Газпром" сегодня находится в достаточно безопасной ситуации. Однако в любом случае ему необходимо предпринимать меры для защиты своих активов", – сказал Денис Скрябин.

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого и феврале этого года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 млрд долларов с "Газпрома" – в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. 30 мая приставы пришли в офис Nord Stream AG 2 в Швейцарии. В компании подтвердили, что получили постановление судебных исполнителей о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания средств с "Газпрома".

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