Адвокат об аресте активов "Газпрома": компания – в безопасной ситуации

Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявили в украинской компании.
Отмечается, что судебные исполнители также "проводят действия", чтобы заморозить активы российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Соответствующие ходатайства "Нафтогаз" подал на прошлой неделе.
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания "применит все доступные законные средства и инструменты", чтобы получить от "Газпрома" 2,6 млрд долларов.
Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"В настоящее время голландский суд наложил лишь так называемые обеспечительные меры. И в дальнейшем будет решаться вопрос о возможности обратить взыскание на это имущество, и этот вопрос будет достаточно долгий и повлечет за собой еще несколько судебных разбирательств. Поэтому на сегодняшний момент активам "Газпрома" как таковое ничего не угрожает, соответственно, "Газпром" может продолжать свою деятельность и использовать эти активы. Единственное, что ему на сегодня запрещено, это их продажа. Но учитывая политику "Газпрома", насколько нам известно, он и не собирался продавать свои активы, в том числе в целях погашения штрафа, установленного арбитражем. Более того, в настоящее время "Газпром" обжалует незаконное, по его мнению, решение. После чего мы сможем увидеть ситуацию, при которой подобные аресты будут отменены. Поэтому считаю, что "Газпром" сегодня находится в достаточно безопасной ситуации. Однако в любом случае ему необходимо предпринимать меры для защиты своих активов", – сказал Денис Скрябин.
Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого и феврале этого года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа.
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 млрд долларов с "Газпрома" – в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. 30 мая приставы пришли в офис Nord Stream AG 2 в Швейцарии. В компании подтвердили, что получили постановление судебных исполнителей о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания средств с "Газпрома".
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