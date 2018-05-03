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Мнение: новая провокация против Дамаска готовится с учетом прежних ошибок

16:4803.05.2018
(обновлено: 16:51 03.05.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиковПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спецслужбы США готовят в Сирии новую провокацию с "химатакой", сообщил источник, связанный с сирийскими силовиками. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik назвал причину подобных провокаций.

В Сирии американские спецслужбы готовят новую провокацию с очередной "химатакой". Об этом РИА Новости сообщил информированный источник, связанный с сирийскими силовиками. 

Сирийский мальчик Хасан Диаб на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
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"Операцией руководит бывший боевик ИГ* Мишан Идриз аль-Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ", – заявил собеседник агентства.

По его данным, местом будущей инсценировки выбрали нефтяное поле "Аль-Джафра" в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, где дислоцируется военная база США. Сейчас туда доставляют жителей западного берега реки Евфрат для участия в постановочных съемках.

Пресс-конференция по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
"Удар уже нанесен". Американист о ситуации с брифингом ОЗХО

После провокации с якобы использованным 4 апреля в городе Дума химоружием США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО.

Вашингтон, Лондон и Париж назвали виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию. 

"Имитация химических атак – это старая тактика информационной войны против (президента САР) Башара Асада и законного правительства Сирии. Сейчас очевидно, что последняя провокация (в городе Дума) провалилась из-за очень грубых "ляпов" и небрежно сделанного видео. И, главное, никто не ожидал, что российские журналисты смогут найти того самого мальчика из видео и выслушать его свидетельства, как и свидетельства других людей о том, что никакой атаки не было, а видео являлось постановкой", – сказал Богдан Безпалько. 

По его мнению, провокации против правительственных войск в Сирии еще будут осуществляться. 

"Чтобы нанести удары по сирийской армии и по Асаду, потребуется какой-то повод. И, очевидно, этот повод будут создавать с учетом ошибок, допущенных при организации недавней провокации. Я думаю, что подобного рода провокации еще будут повторяться, и что вполне логичным здесь будет сотрудничество между исламистскими группировками и США. Очевидно, что причиной этого являются успешные действия сирийской армии против боевиков, в том числе ликвидация "котлов" вокруг города Дума, а также эффективные действия правительственных сил в Ярмуке", – считает Богдан Безпалько.

Брифинг представителей РФ и свидетелей химатаки в Сирии в ОЗХО. 26 апреля 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова
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Сирийский 11-летний мальчик Хасан Диаб ранее рассказал российским журналистам, как его сняли на видео, выдав за пострадавшего от "химатаки" в Думе. Отец мальчика также подтвердил, что никакой химатаки в городе не было. 

Помимо этого Хасан Диаб, его отец и врачи больницы в Думе 26 апреля выступили на брифинге в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, организованном постоянными представительствами России и Сирии. Они рассказали о событиях в их городе, подтвердили, что химатаки не было, а снятое организацией "Белые каски" видео являлось инсценировкой. 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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