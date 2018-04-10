"Ставки высоки". Эксперт объяснил логику Лондона в "деле Скрипалей"

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Информация СМИ о перехвате сообщения из Сирии в Россию якобы по поводу отравления Скрипалей неубедительна, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшие действия британских властей.

Информация британских СМИ о сообщении из Сирии в Россию, которое аналитики Королевских ВВС якобы перехватили в день отравления Скрипалей, "выглядит крайне неубедительно", заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее таблоиды сообщили, что аналитики Королевских ВВС на юге Кипра якобы перехватили сообщение из Сирии, адресованное некоему официальному лицу в Москве. В сообщении, по данным газет, говорилось, что "посылка доставлена", и что два человека выехали. Информация немедленно была передана в британский центр правительственной связи.

"Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре "аналитики ВВС Великобритании" перехватили некие сообщения, содержащие фразы "Посылка доставлена" и "Два человека успешно выехали", выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с "делом Скрипалей". Тот факт, что, как утверждалось, перехваченная информация, наряду с другими сведениями, использовалась британской стороной для того, чтобы убедить своих союзников выслать российских дипломатов, вновь свидетельствует о том, что британская позиция основана исключительно на предположениях", – отметил пресс-секретарь посольства.

"Посольство уже направило в МИД Великобритании официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию", – добавил он.

Как может отреагировать Лондон, в эфире радио Sputnik предположил эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский.

"В любом случае извинений от Лондона, конечно, ждать не приходится, тем более что ставки уже достаточно высоки. И Тереза Мэй, которая и так находится в очень слабой позиции на посту премьер-министра, и (глава внешнеполитического ведомства) Борис Джонсон, конечно, вспять не пойдут. Лучший вариант, которые они могут для себя сейчас избрать, – это выдавать информацию, которая если не доказывает, то хотя бы увеличивает подозрения в отношении России, и выдавать ее медленно и порционно. Так что история со Скрипалями, по всей видимости, в ближайшее время не закончится. Или же все-таки странам Запада удастся перевести фокус внимания на другие "агрессивные" аспекты российской политики – будь то на Украине или в Сирии – и таким образом сделать введенные санкции и высылку дипломатов уже постфактум как бы оправданными. Дипломатическая логика, скорее всего, такая. Это долгоиграющая история", – полагает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Отношения РФ и Великобритании обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.

Ряд стран на фоне инцидента выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

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