Политолог о высылке дипломатов: Западу не удалось создать "общий кулак"

США, Канада, Украина и 14 стран ЕС вышлют ряд российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров, подобные действия становится опасными для всех стран, включившихся в этот процесс.

Власти США объявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

"Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов", – сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Закрытие российского генконсульства в Сиэтле в Белом доме объяснили "его близостью к одной из баз подводных лодок".

"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании – последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире", – заявил сотрудник администрации.

В Вашингтоне заявили, что США готовы принять новые меры в случае ответа России на эти действия.

Также о высылке ряда российских дипломатов заявили Канада, Франция, Польша, Украина, Чехия, Литва, Эстония, Дания, Италия, Нидерланды, Германия, Финляндия, Румыния, Хорватия и Латвия.

Глава Европейского совета Дональд Туск рассказал, что к этим мерам решили присоединиться 14 из 28 стран Евросоюза.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, согласившись с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".

Франция, Германия и Польша высылают по четыре российских дипломата, Литва, Чехия – по три дипломата, Дания, Италия, Нидерланды – по два дипломата, Латвия высылает одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота", Эстония высылает военного атташе, Румыния, Хорватия, Финляндия и Швеция высылают по одному российскому дипломату. Кроме того, Канада вышлет четырех сотрудников посольства и генконсульства, Украина – тринадцать дипломатов.

В МИД РФ назвали высылку российских дипломатов "недружественным и провокационным шагом".

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – подчеркнули в ведомстве.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что Россия будет действовать в соответствии с правилами дипломатии.

"В дипломатии действует правило "зеркального ответа". Поэтому, как ни прискорбно, но РФ в ближайшие несколько дней придется совершить аналогичные действия в отношении дипломатических представителей тех стран, которые повелись на провокацию со стороны Великобритании", – сказал Игорь Шатров.

Однако, продолжил политолог, опасно, когда на голословных обвинениях строится решение, которое мешает сотрудничеству между государствами.

"На мой взгляд, эта ситуация опасна не только для мира в целом – поскольку подрывает основы международных отношений, но в первую очередь для тех стран, которые включились в этот процесс. Ведь вместо консолидации западного сообщества (а одной из целей Великобритании было консолидировать западное сообщество вокруг себя, как нового центра силы, в момент, когда США проводят хаотичную внешнюю политику) мы видим, что нет единства в Евросоюзе, нет единства в странах, которые исповедуют западную идеологию – не получилось у них создать "общий кулак". Вместо консолидации они получили дискуссию, которая разрушает и без того подвергаемый всяким вызовам и угрозам западный мир. То есть вместо объединяющей идеи предложена еще одна разъединяющая. Я не знаю, рассчитывали ли на такую реакцию британцы. Но, думаю, что последствия непредсказуемы. Мир все ближе движется к состоянию если не войны горячей, то холодной – почище той, которая была в годы противостояния советского блока и блока западных стран", – отметил Игорь Шатров.

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