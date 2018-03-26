Украинский политик: у "народного трибунала" в ДНР – много вопросов к Киеву

"Народный трибунал" в Донецке проведет слушания без подсудимых. В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что жители Донецка хотели бы предъявить реальные претензии нынешним украинским властям.

"Народный трибунал", рассматривающий дела по факту совершения украинскими властями преступлений в Донбассе, продолжит слушания без подсудимых, заявил судья.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи – граждане Украины, заседания будут проходить в течение нескольких месяцев.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что такая форма уже была когда-то на Украине – "народный трибунал" в отношении бывшего президента Леонида Кучмы, общество тогда выдвигало свои претензии правового характера. Сейчас с помощью "народного трибунала" жители Донецка хотели бы предъявить претензии нынешним украинским властям.

"Сегодня те, кто проживает в ЛНР и ДНР, как граждане Украины, создали такой "народный трибунал", чтобы предъявить публичные претензии к (президенту Украины Петру) Порошенко, к (секретарю СНБО Украины Александру) Турчинову, к (спикеру парламента Андрею) Парубию по нескольким вопросам, и первый – это государственный переворот. То, что произошло потом – референдум и создание самопровозглашенных ДНР и ЛНР – это последствия государственного переворота. Это не люди пожелали отделиться, а Украина, потеряв государственность, их оттолкнула от себя. Вероятно, есть вопросы по применению вооруженных сил, потому что по конституции они не могут быть задействованы во внутреннем конфликте. Кроме того, есть вопрос, связанный с применением вооруженных сил против мирного населения. Вероятно, будет поднят вопрос и в связи с событиями в Одессе 2 мая 2014 года, когда умышленно сожгли одесситов с целью устрашения. Через создание "народного трибунала" народ реагирует на преступления нынешней украинской хунты", – сказал Владимир Олейник.

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