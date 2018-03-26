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Политолог – о позиции РФ по "делу Скрипаля": рано или поздно нас услышат

10:0426.03.2018
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
В Минобороны РФ заявили, что нашли подтверждения разработки в США газа А234. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что у России есть все доказательства обоснованности ее позиции по так называемому "делу Скрипаля".

У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка газа А234, который в западных СМИ получил название "Новичок", заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко.

По его словам, еще в 1998 году отечественные специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов Соединенных Штатов сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало "сильным смертельным действием".

"Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", – сказал Рыбальченко в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США. Соответствующие документы Рыбальченко представил в студии.

"Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных – они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ – мы этой записи не обнаружили", – сказал специалист, подчеркнув, что не может объяснить, куда она делась.

Ученый также считает, что формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное соединение "в любой подготовленной лаборатории".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что благодаря спокойной, аргументированной позиции Москвы российская позиция по "делу Скрипаля" рано или поздно будет услышана.

"Доказательства нужны общественности, потому что все-таки очень многие люди искренне верят тому, что говорят их правительства. Эту информацию нужно подавать, в первую очередь, через международные организации, ООН, Совбез, конечно, через СМИ. Но нужно понимать, что значительная часть западных СМИ поддерживает позицию британского правительства, и мало кто скажет: ой, мы ошибались, были неправы. Нужно на официальном уровне обращаться к правительствам стран, которые заняли нейтральную позицию. И выходить на нейтральные СМИ. Вода камень точит. Рано или поздно нас услышат", – уверен Дмитрий Журавлев.

В британском Солсбери 4 марта отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию. В Лондоне утверждают, что против бывшего агента использовали вещество, разработанное в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а при обозначении токсинов использовали цифры.

Название "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи эмигрировавшего в США советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел прямого отношения к разработке этого химического оружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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