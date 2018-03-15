"Это не их дело". Политолог о реакции Госдепа на визит Путина в Крым

В Госдепе США прокомментировали поездку президента РФ Владимира Путина в Крым. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что придавать слишком большое значение заявлениям из Вашингтона не нужно.

Государственный департамент США выпустил в среду заявление под названием "Крым – это Украина" в связи с воссоединением Крыма с Россией четыре года назад, а также отреагировал на сделанные в этом регионе заявления президента РФ Владимира Путина.

В среду глава государства прибыл в Крым в преддверии годовщины со дня проведения референдума о статусе полуострова.

"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", – сказано из заявления Госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным надзором вооруженных российских войск".

"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегитимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", – говорится в комментарии.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что придавать значение заявлениям из Вашингтона не нужно.

"Нужно просто игнорировать – мы уже к таким заявлениям привыкли. Украина уже четыре года этим занимается, каждый раз заявляет протесты. К своей креатуре присоединились американцы. Естественно, это не их дело. Но они будут это делать. США демонстрируют солидарность с Киевом, поддерживают его во всем. Сейчас любой способ обвинить Россию американцы и их союзники используют по полной программе. Все, кому не лень, высказываются по этому поводу. Надо к этому спокойно относиться. Они говорят, а мы делаем свое дело. Важно другое: когда люди, работающие на Керченском мосту, показывают плоды своего труда президенту страны, когда звучат четко обоснованные заявления, что мы этот мост сдадим раньше. И это самое главное, люди это увидят и оценят", – уверен Юрий Светов.

В посольстве РФ в Вашингтоне на комментарий госдепартамента ответили, что вхождение полуострова в состав России полностью соответствовало нормам международного права. В заявлении дипмиссии также подчеркивается, что "в голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов".

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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