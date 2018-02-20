"Недовольство японцев – не в счет". Мнение об инциденте с истребителем США

В Японии американский истребитель загорелся в воздухе. Военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik напомнил, что местное население давно выражает недовольство присутствием в стране американских военных.

Двигатель истребителя США F-16, который базируется в Японии, загорелся, когда самолет был в воздухе, сообщило агентство Киодо.

По данным минобороны, истребитель вылетел с базы приписки Мисава в префектуре Аомори. После того, как у самолета загорелся двигатель, он сбросил два топливных бака в озеро Огавара, а затем возвратился на базу.

Данных о пострадавших нет. По свидетельству рыбаков, которые занимались промыслом моллюсков, баки упали на расстоянии 400 метров от одной из шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра пообещал потребовать объяснений от американской стороны, выяснить причины произошедшего, а также принять меры для предотвращения подобного в дальнейшем.

В эфире радио Sputnik капитан первого ранга запаса, военный морской эксперт Василий Дандыкин напомнил, что местное население давно выражает недовольство присутствием в стране американских военных.

"Там постоянно происходят конфликты с местным населением, японцы недовольны. Такая масса военных (несколько десятков тысяч человек), флота и авиации, конечно, представляет определенную угрозу. Но Япония против этого не возражает, имея в виду непростые отношения, прежде всего, с Китаем. США — это главный военный союзник Японии, поэтому, думаю, руководство страны не берет в расчет недовольство населения. Во всяком случае, США не собираются покидать свои базы в Японии", — сказал Василий Дандыкин.

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