Экономист объяснил, в чем отличие "Турецкого потока" от "Южного потока"

"Дочка" "Газпрома" сообщила, что уложено уже около 48% морского участка газопровода "Турецкий поток". Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о дальнейшей судьбе этого газопровода.

"Газпром" суммарно по двум ниткам уложил уже 884 километра "Турецкого потока", что составляет около 48% морского участка газопровода, говорится в сообщении South Stream Transport B.V. ("дочка" "Газпрома", занимающаяся строительством морского участка "Турецкого потока").

"Всего суммарно по двум ниткам уложено 884 км, что составляет около 48% морского участка газопровода", – говорится в сообщении.

При этом компания отмечает, что судно Pioneering Spirit, выполняющее морскую укладку первой нитки газопровода "Турецкий поток", прошло контрольную точку 660-й километр в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии.

"Пройденный участок находился в коридоре укладки, ранее согласованном для газопровода "Южный поток". В настоящее время Pioneering Spirit продолжает укладку по новому участку маршрута, разработанному специально для "Турецкого потока", в направлении населенного пункта Кыйыкей в соответствии с разрешениями, полученными от Турецкой Республики", – сообщается в релизе.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире радио Sputnik рассказал о том, что, по его мнению, составляет принципиальное отличие "Турецкого потока" от проекта "Южный поток".

"Реализация "Турецкого потока", по всей видимости, идет вполне нормально. Во всяком случае, можно быть уверенными, что проект будет завершен, и, скорее всего, к сроку. Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы начать получать российский газ по этому трубопроводу. И здесь принципиально отличается ее интерес от интересов, например, Германии, которая не хотела, чтобы "Южный поток" обеспечил независимое получение российского газа другими странами – только через Германию", – считает Василий Колташов.

Он объяснил, в чем заключается интерес Анкары в "Турецком потоке".

"С "Турецким потоком" все будет нормально, потому что турецкие власти заинтересованы в использовании российских углеводородов, чтобы их экономика получила конкурентные преимущества по отношению к экономикам стран Южной Европы. Это очень важно для Турции – быть в более выгодном положении по сравнению с европейскими соседями, то есть иметь возможность развиваться. Но для этого нужно скорее начать получать российский газ", – сказал Василий Колташов.

"Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию – 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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