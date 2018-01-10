"Светлый, позитивный, очень добрый". Алена Яковлева о Михаиле Державине

11:2410.01.2018
(обновлено: 12:29 10.01.2018)
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Народный артист России Михаил Державин скончался на 82 году жизни. Актриса Театра сатиры, в котором служил Державин, Алена Яковлева поделилась с радио Sputnik своими воспоминаниями об актере.
Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщили РИА Новости в театре.
По словам собеседника агентства, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни".
Актриса Театра сатиры, народная артистка России Алена Яковлева в эфире радио Sputnik поделилась своими воспоминаниями об актере.
"Что говорить – очень жаль, очень грустно. Такого как он больше не будет. Светлый, позитивный, очень добрый, открытый, мягкий, без тени негатива ни к людям, ни к профессии. Такое солнце всегда приходило, мы всегда принимали его очень радостно. У него было прекрасное чувство юмора, про него можно рассказывать множество смешных историй, и вообще о нем можно очень много вспоминать и говорить. Кроме того, что он замечательный артист, и человечески с ним было очень приятно, легко и всегда весело. Я никогда не слышала, чтобы он скандалил. Он мог немножко как-то вспылить, но это все было совершенно не зло и не обидно", – сказала Алена Яковлева.
Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" (1979)
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1969 году Державин перешел в Театр сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.
В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", где сыграл гимназиста Женьку. Одна из наиболее запомнившихся его киноролей – в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.
Получил несколько орденов, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с "Мосфильмом" была открыта именная звезда Михаила Державина.
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Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Свой актерский талант он унаследовал от отца, который был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Следуя по его стопам, Михаил в 1954 году поступил в Щукинское театральное училище, после окончания которого его приняли в Московский театр имени Ленинского комсомола. На фото: Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
В 1967 году Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом. А с 1967 года служил в Московском академическом театре Сатиры. На фото: Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".
В 1989 году артист был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Кроме того, был награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней, орденом Почета (2017). На фото: Михаил Державин на приеме после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Широкая известность к Державину пришла благодаря роли пана Ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". На фото: Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин на съемках телевизионной передачи "Кабачок 13 стульев".
В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
В Театре сатиры Державин играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев — Несчастливцев", "Андрюша" и многих других. На фото: Михаил Державин и Татьяна Васильева играют сцену из спектакля "Тартюф, или Обманщик" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в Московском театре сатиры.
В текущем репертуаре Театра сатиры артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль". На фото: сцена из спектакля "Таланты и поклонники". Михаил Державин играет помощника режиссера Мартына Прокофьича Нарокова, а Вера Васильева — мать Александры Негиной Домну Пантелеевну.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и Михаил Державин на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова.
Актер Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
Артист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария.
На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".