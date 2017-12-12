Мнение: в ЕС "намекнули" украинским чиновникам на их некомпетентность

ЕС выделит €1,2 млн на обучение украинских чиновников иностранным языкам. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что в отношении другой европейской страны такое вряд ли можно было бы себе представить.

Евросоюз выделит 1,2 миллиона евро на обучение украинских чиновников иностранным языкам. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы Еврокомиссии.

Предполагается, что в рамках программы удастся создать "новое поколение украинских госслужащих", которые смогут использовать иноязычную экспертную базу ЕС и не испытывать трудностей в общении со своими европейскими коллегами.

"Это стало бы полезным вкладом в дело повышения компетентности государственной политики на Украине и активизации процессов политической, экономической, социальной и культурной интеграции этой страны в ЕС", – говорится в документе.

Отмечается, что программа будет проводиться в рамках Европейской политики соседства, направленной на укрепление отношений с соседствующими с Евросоюзом государствами.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что в отношении другой европейской страны такое вряд ли можно было бы себе представить.

"Этим решением Брюссель культурно намекает украинским властям, что их чиновники, которые отвечают за связи с Евросоюзом, мягко говоря, не компетентны. Брюссель говорит: мол, те чиновники, которых вы назначаете для работы с нами, они не могут с нами разговаривать, потому что не владеют языками. Можно ли представить, чтобы в какой-нибудь стране мира назначали чиновника, ответственного за работу с другой страной, если он не владеет ее языком хотя бы на уровне общения? Это сложно себе представить. И поможет ли Украине этот шаг – вопрос спорный", – сказал Руслан Осташко.

По его мнению, участие в этой программе украинские чиновники будут использовать совсем не для обучения.

"Думаю, что сейчас в украинском чиновничестве выстроится очередь из желающих попасть в эту программу. Ведь как там рассуждают: во-первых, это признание того, что ты отвечаешь за связь с Европой; во-вторых, в тебя инвестирует Евросоюз; к тому же можно наработать себе политических очков и просто уехать работать в Европу либо в европейские корпорации, которые будут "дербанить" Украину. По сути это метка – "знак качества" чиновника, приближенного к европейским кругам. Причем вопрос обучения языку здесь вообще не стоит. Трудно представить себе украинского чиновника, который не может позволить себе потратиться на обучение иностранному языку", – отметил Руслан Осташко.

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