Мнение: в ЕС "намекнули" украинским чиновникам на их некомпетентность

Предполагается, что в рамках программы удастся создать "новое поколение украинских госслужащих", которые смогут использовать иноязычную экспертную базу ЕС и не испытывать трудностей в общении со своими европейскими коллегами.
"Это стало бы полезным вкладом в дело повышения компетентности государственной политики на Украине и активизации процессов политической, экономической, социальной и культурной интеграции этой страны в ЕС", – говорится в документе.
Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что в отношении другой европейской страны такое вряд ли можно было бы себе представить.
"Этим решением Брюссель культурно намекает украинским властям, что их чиновники, которые отвечают за связи с Евросоюзом, мягко говоря, не компетентны. Брюссель говорит: мол, те чиновники, которых вы назначаете для работы с нами, они не могут с нами разговаривать, потому что не владеют языками. Можно ли представить, чтобы в какой-нибудь стране мира назначали чиновника, ответственного за работу с другой страной, если он не владеет ее языком хотя бы на уровне общения? Это сложно себе представить. И поможет ли Украине этот шаг – вопрос спорный", – сказал Руслан Осташко.
По его мнению, участие в этой программе украинские чиновники будут использовать совсем не для обучения.
"Думаю, что сейчас в украинском чиновничестве выстроится очередь из желающих попасть в эту программу. Ведь как там рассуждают: во-первых, это признание того, что ты отвечаешь за связь с Европой; во-вторых, в тебя инвестирует Евросоюз; к тому же можно наработать себе политических очков и просто уехать работать в Европу либо в европейские корпорации, которые будут "дербанить" Украину. По сути это метка – "знак качества" чиновника, приближенного к европейским кругам. Причем вопрос обучения языку здесь вообще не стоит. Трудно представить себе украинского чиновника, который не может позволить себе потратиться на обучение иностранному языку", – отметил Руслан Осташко.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!