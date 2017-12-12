"Ехать надо однозначно!". Президент ФКР о решении Олимпийского собрания

Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов по участию в ОИ-2018. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что спортсмены должны использовать любую возможность для участия в Играх.

Олимпийское собрание единогласно поддержало заявление российских спортсменов по их участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает решение Олимпийского собрания допустить российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

Комиссия спортсменов ОКР 11 декабря заявила о поддержке тех российских атлетов, которые выразили готовность принять участие в Олимпиаде-2018. Их заявление было единогласно поддержано на олимпийском собрании 12 декабря в Москве.

В эфире радио Sputnik член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев высказал мнение, что спортсмены должны использовать любую возможность для участия в Играх.

"Решение Олимпийского собрания было ожидаемым. Спортсмены уже неоднократно высказали свою позицию. Я еще не знаю ни одного спортсмена, который бы готовился к Олимпийским играм и отказался бы ехать. Керлингисты тоже единогласно высказали свою позицию. Все хотят ехать, все готовились и продолжают готовиться к Олимпийским играм. Спортсмены не могут быть заложниками той международной ситуации, которая сложилась. Считаю: если есть малейшая возможность участвовать в Играх, то надо участвовать. И мы должны поддержать наших спортсменов, будущих олимпийцев, которые поедут в сложные для них условия – ведь психологическое давление будет колоссальным. Но мы знаем, что россияне сплачиваются в борьбе. И очень будем надеяться, что это повлияет на результат. От нас с вами тоже многое зависит. Надо прекращать это "брожение" в обществе: ехать – не ехать. Ехать надо однозначно, и поддерживать надо однозначно", – считает Дмитрий Свищев.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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